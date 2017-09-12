Kaspersky Anti Targeted Attack Platform для защиты от целевых атак показало 100% в тестировании ICSA Labs

Специализированная платформа «Лаборатории Касперского» для защиты от самых сложных целевых киберуроз Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) продемонстрировала идеальный результат во время последнего квалификационного тестирования ICSA Labs: 100% обнаружений угроз при отсутствии ложных срабатываний. Таким образом, уже в третий раз подряд KATA успешно проходит испытание, на этот раз показав лучший результат за все время.

Тестирование представляло собой симуляцию реальной среды и длилось 37 дней. За это время на серверы, защищенные Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, было проведено 585 атак вперемешку с 519 «чистыми семплами» — это объекты, которые содержат в себе подозрительную активность, но не относятся к вредоносным (например, программа, которая делает снимки экрана, но не использует их в злонамеренных целях).

Сценарии атак были уникальны для каждого тестирования и разрабатывались таким образом, чтобы полностью имитировать поведение киберпреступников — фактически это испытание в «боевых условиях». Ни один из конкурентов «Лаборатории Касперского» не добился такого же впечатляющего результата с точки зрения отсутствия ложных срабатываний.

«ICSA Labs — один из лидеров среди независимых компаний-тестеров, и для нас очень важно участие в этом тестировании. Мы побили собственный рекорд в 99,44% обнаружений, и при этом не было ни одного ложного срабатывания — это превосходный результат, которым можно гордиться. Кроме того, он показывает, что применение технологий следующего поколения, таких как поведенческий анализ и алгоритмы машинного обучения, позволяет нашему решению неизменно защищать клиентов от любых угроз независимо от того, какие сложные инструменты и ухищрения используют киберпреступники», — отметил Олег Глебов, руководитель направления развития решений по противодействию целенаправленным атакам «Лаборатории Касперского».

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) — решение для защиты от целевых атак. Главная опасность этих атак в том, что они тщательно прорабатываются под каждую конкретную организацию и часто никак себя не обнаруживают в течение длительного времени. Итогом может стать перманентная утечка конфиденциальных данных, простой предприятия или удар по репутации. Решение KATA противостоит нападениям на всех этапах и способно как обнаружить уже начавшуюся атаку и минимизировать ущерб от нее, так и защитить предприятие от потенциальных угроз, оценив риски для безопасности в текущей инфраструктуре.

ICSA Labs (International Computer Security Association) — независимое подразделение телекоммуникационной компании Verizon, которое занимается тестированием и сертификацией решений в области информационной безопасности с 1989 года. С полными результатами тестирования можно ознакомиться в отчете ICSA Labs.