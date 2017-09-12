HP представила устройства и решения для высокоэффективной и безопасной печати

HP Inc. объявила о выходе новых устройств и программных решений, призванных трансформировать и защитить корпоративную печать. Эти продукты в полной мере отвечают требованиям динамично развивающегося рынка: они помогут организациям построить безопасную печатную среду, с расширенными функциями совместной работы и мобильной печати. Этот анонс состоялся в рамках HP Reinvent | World Partner Forum 2017 – крупнейшего глобального мероприятия для партнеров HP.

«HP расширяет возможности своих партнеров, чтобы они могли предоставлять клиентам удивительные возможности в области организации процессов печати — сказал Энрике Лорес (Enrique Lores), президент подразделения устройств печати и обработки изображений, HP Inc. — Рынок высокотехнологичных решений для бизнеса сегодня крайне динамичен, и многие рабочие процессы в компаниях трансформируются в соотстветствии с его изменениями. Развиваясь в соответствии с этими трендами, мы предлагаем партнерам решения, которые позволят организовать эффективную и безопасную печать, а также помогут открыть новые источники дохода».

HP создает принтеры для бизнеса с многоуровневой интегрированной защитой устройств, информации и документов, чтобы помочь организациям обезопасить сети и данные.

На мероприятии HP Reinvent | World Partner Forum 2017 компания представила HP Connection Inspector, новую интеллектуальную встроенную функцию безопасности, созданную HP Labs, которая защищает принтеры от вредоносного ПО и предлагает расширенные возможности самовосстановления. Эта уникальная технология способна проверять исходящие сетевые подключения, выявлять и пресекать подозрительную активность. Затем она может автоматически инициировать перезагрузку, чтобы выполнить процедуры самовосстановления HP Sure Start без вмешательства ИТ-персонала.

С этим решением партнеры HP смогут предложить своим клиентам новые устройства корпоративного класса, оснащенные самыми последними функциями в области безопасности. Такими как HP Connection Inspector, которая будет доступна в рамках обновления микропрограммного обеспечения FutureSmart в конце этого года.

HP Roam: универсальная печать для бизнеса, которая поможет открыть новые источники дохода. Современная рабочая среда подразумевает совместную работу, гибкость, ориентированность на проекты и отсутствие временных или географических ограничений. Мобильность преобразует рабочие места в организациях любого размера (от корпораций до небольших и средних компаний). Развитие систем печати не всегда успевает за этими изменениями, и поддержка печати за пределами основного офиса или с мобильных устройств до сих пор для многих является проблемой.

HP Roam — новое универсальное решение в области корпоративной печати, которые перевернет представление об организации печати в компаниях. Оно позволит мобильным сотрудникам печатать из любого места и с любого устройства, а затем безопасно получать отпечатки на любом устройстве дома или в офисе. Пользователи могут с легкостью отправлять задания печати в облако и не беспокоиться о подключении или совместимости их устройств с устройствами печати. Кроме того, GPS и Bluetooth позволяют автоматически обнаружать принтеры, а функционал автоматической аутентификации обеспечит безопасность данных клиентов и компаний.

Основные особенности HP Roam. Единый универсальный подход к печати: нет необходимости в традиционных драйверах и мобильных приложениях; пользователи могут печатать с любого устройства (мобильного или настольного), подключаясь к HP Roam вместо конкретного принтера. Персональная очередь печати: безопасное добавление и сохранение заданий печати в облаке, откуда их можно извлечь в любое время. Автообнаружение: когда пользователь оказывается на расстоянии 6 метров от любого принтера с поддержкой HP Roam, мобильное приложение уведомляет пользователя о возможности печати. Вне офиса приложение покажет ближайшие общественные места, где можно воспользоваться услугами печати. Безопасная разблокировка заданий печати после аутентификации: выберите элементы для печати, подтвердите свою личность с помощью мобильного устройства, персонального PIN-кода или идентификационной карты и заберите распечатанный документ.

HP Roam помогает клиентам и парнерам HP упростить процессы печати и окрыть новые источники повышения доходности бизнеса. C помощью этого решения ресейлеры могут расширять и дифференцировать свои услуги по управлению печатью, используя облако и предлагая простое развертывание, которое сводит к минимуму затраты на обучение персонала и обслуживание.

HP также объявила о запуске HP Solutions Hub - новой платформы оптимизации печати, разработанной специально для партнеров. Она позволяет расширить спектр услуг, которые партнеры HP предлагают своим заказчимкам в сферах здравоохранения, юридических и финансовых услуг, сопряженных с работой с большим объемом бумажных документов. Эта облачная система адаптирована для мобильных устройств, она открывает широкие возможности для подключения и использования различных шаблонов, что позволяет превратить МФУ HP в полноценный настраиваемый хаб, который сделает бумажный документ естественным отражением электронного.

Комплект разработки программного обеспечения включает в себя архитектуру с открытой платформой, предназначенную для масштабирования и настройки документооборота в совершенно разных бизнес-средах. Это дает партнерам практически неограниченные возможности для расширения своих предложений далеко за рамки основных услуг печати.

HP Solutions Hub позволяет вести глубоко интегрированный документооборот, включающий в себя как мобильный доступ, так и традиционную систему безопасного входа в аккаунт, что позволяет удобно работать с документами в зависимости от потребностей и условий.

HP Solutions Hub будет доступен весной 2018 г.

На форуме HP Reinvent | World Partner Forum 2017 компания представила следующее поколение Smart Device Services (SDS) – набор облачных инструментов и встроенных функций обнаружения, призванных значительно повысить качество обслуживания. Smart Device Services версии 2.0 поддерживает новые сценарии использования, чтобы партнеры HP достигали высочайших показателей безотказной работы и самых низких затрат на обслуживание.

В числе предлагаемых возможностей прогнозирование отказа компонентов: мониторинг компонентов устройства и прогнозирование их выхода из строя для оптимизации сервисных заявок и планирования заказов деталей. Расширенная диагностика: обнаружение пыли в сканере, наличие датчика отказа для выявления основных проблем с механизмом печати, возможность анализа заводских дефектов. Оптимизация парка оборудования: удаленное восстановление подключенных по USB устройств и расширенная поддержка парка оборудования HP. Расширенные возможности сбора данных и выставления счетов: дальнейшее повышение надежности архитектуры содержимого документов (DCA) для уведомления о переходе DCA или устройств в автономный режим и удалении данных о серийном номере. Оповещения о работоспособности устройства: возможность выбора событий, инициирующих оповещения в режиме реального времени; обнаружение случаев, когда счетчики службы LLC (Long Life Consumables) не сбрасываются после замены; информирование о проблеме на панели управления устройством, чтобы конечные пользователи могли проактивно связаться с ресейлером при возникновении проблем с печатью.

Набор инструментов SDS версии 2.0 будет доступен с весны 2018 года в существующем ПО для управления парком оборудования сторонних производителей для ресейлеров HP.

Компания расширила свой портфель устройств формата A3, первоначально представленный в сентябре 2016 г., добавив пять новых платформ PageWide Enterprise и девять платформ PageWide Managed. Новые принтеры и МФУ формата A3 обеспечивают высококлассное обслуживание заказчиков, предлагая доступную цветную печать с технологией HP PageWide и максимальное время безотказной работы благодаря SDS версии 2.0. В портфеле также реализованы уникальные решения в области безопасности, такие как HP Connection Inspector, позволяющее выявлять подозрительную активность в сети, и HP Sure Start, нацеленную на обнаружение вторжений во время работы устройств и создания белых списков1. Новые МФУ HP формата A3 можно будет приобрести у торговых партнеров или непосредственно у HP.

Кроме того, HP объявила о выпуске новых сканеров для документооборота, включая HP Digital Sender Flow 8500 fn2 (A4) и HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 (A3). Использующие то же микропрограммное обеспечение FutureSmart, что и линейка принтеров и МФУ HP корпоративного класса, новые сканеры предлагают непревзойденную расширяемость, совместимость и встроенные функции защиты устройства.

HP также анонсировала обновление линейки принтеров для дома и небольших офисов. Новые HP Color LaserJet Pro M180/181 и HP Color LaserJet Pro M280/281 обладают легендарным качеством, исключительной функциональностью и улучшенной энергоэффективностью. Современные цветные принтеры LaserJet Pro обеспечивают высокую скорость печати в двухстороннем режиме, самый быстрый в своем классе вывод первой страницы, высококачественную печать, простую установку картриджей, защиту принтера с помощью технологии JetIntelligence, удобную печать с мобильных устройств через приложение HP Smart App и расширенные функции безопасности для защиты бизнес-документов на всех этапах с момента включения питания до печати.