Xiaomi представила смартфон Mi MIX 2 и другие новинки

Xiaomi анонсировала Mi MIX 2 – новое поколение концептуального смартфона Mi MIX, представленного в прошлом году. Xiaomi обновила и другие линейки продуктов, представив смартфон Mi Note 3 с двойной камерой и фронтальной камерой на 16 мегапикселей, а также последнюю модель в линейке ноутбуков – Mi Notebook Pro.

Генеральный директор и сооснователь Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) сказал: «Mi MIX был первым намеком на то, как выглядит телефон будущего. Мы создали концептуальный смартфон, дизайн которого превзошел все ожидания и который задал тренд на выпуск смартфонов с полноэкранным дисплеем. Mi MIX 2 заявляет о том, что будущее наступило. Это настоящая эволюция от экспериментального устройства, сочетавшего инновации в области дизайна и технологий, до телефона, который ориентирован на ещё большее число потребителей и в то же время продолжает поражать воображение».

Новый Mi MIX 2 развивает первоначальную концепцию. Он на 11,9% меньше, чем его предшественник. Диагональ экрана составляет 5,99 дюйма, соотношение сторон – 18:9. Дисплей занимает почти всю переднюю поверхность.

Вместо пьезоэлектрического динамика Mi MIX, в модели второго поколения используется скрытый динамик, встроенный в небольшой промежуток между верхним краем корпуса и экраном. При этом Mi MIX 2 сохранил фронтальную камеру в нижнем торце, а также ультразвуковой датчик приближения. Всё это позволяет компонентам телефона оставаться на заднем плане, тогда как основное внимание сосредоточено на экране.

Mi MIX 2 разработан в сотрудничестве со всемирно известным дизайнером Филиппом Старком (Philippe Starck) и использует новые дизайнерские решения. Его задняя поверхность сделана из керамики и плавно переходит в алюминиевую рамку с закругленными углами.

Также была анонсирована модель Mi MIX 2 Special Edition с полностью керамическим корпусом, что впервые используется в дизайне смартфонов. Блестящая задняя панель придает Mi MIX 2 Special Edition премиальный внешний вид. Производство керамического корпуса требует семь дней напряженной работы, так как керамика – крайне сложный материал, даже при полировке применяется алмазная крошка.

Mi MIX 2 – по-настоящему глобальный смартфон, поддерживающий 43 различных диапазона. Его можно использовать почти по всему миру.

Производительность Mi MIX 2 достигается благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 835 и 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон имеет 12 МП камеру на базе сенсора Sony IMX386 c 4-осевой стабилизацией изображения, которая позволяет делать четкие фотографии и видео в любых условиях.

Mi Note 3 c двойной камерой и 16-мегапиксельной фронтальной камерой – это более объемная версия популярного флагманского смартфона Xiaomi Mi 6, представленного ранее в этом году. Устройство обладает 5,5-дюймовым дисплеем и более мощной батареей на 3500 мАч.

Двойная камера с широкоугольным и телеобъективом позволяет делать великолепные портретные снимки с размытым фоном. Фронтальная камера улавливает свет лучше, без лишних «шумов», благодаря технологии больших 2μm пикселей. Достигается это за счет соединения нескольких пикселей в один. Режим «Улучшение» (Beautify) усовершенствован алгоритмом искусственного интеллекта (AI), благодаря которому селфи получаются восхитительными и подчеркивают естественную красоту. Mi Note 3 также имеет новую систему разблокировки, основанную на AI-технологии распознавания лиц. Разблокировать телефон так же просто, как сделать селфи.

Xiaomi также представила новый высокопроизводительный профессиональный ноутбук Mi Notebook Pro. Оснащенный последним четырехядерным процессором Intel Core i7 восьмого поколения и видеокартой NVIDIA GeForce MX150, ноутбук позволяет запускать игры с любыми системными требованиями и наслаждаться графикой.

15,6-дюймовый Mi Notebook Pro обладает большим разрешением экрана (Full HD), защищенного стеклом Corning Gorilla Glass, а также встроенным в тачпад сканером отпечатков пальцев, который позволяет легче разблокировать устройство. При использовании с твердотельным накопителем (SSD) PCIe NVMe на 256 ГБ, Mi Notebook Pro может легко справляться с самыми сложными задачами.

Mi Notebook Pro имеет свободный слот SATA SSD, который позволяет расширить память ноутбука. Устройство работает на китайской версии операционной системы Windows 10. Пользователи бесплатно получают полные лицензионные копии Microsoft Office и Kingsoft WPS Office.

Mi MIX 2 будет доступен в трех версиях: 6 ГБ + 64 ГБ, 6ГБ + 128 ГБ и 6 ГБ + 256 ГБ. Стоимость устройств составит 3299, 3599 и 3999 юаней соответственно. Специальная версия Mi MIX 2 Special Edition с полностью керамическим корпусом будет представлена в белом и черном цветах с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Стоимость смартфона в Китае составит 4699 юаней.

Mi Note 3 поступит в продажу в Китае 12 сентября по цене от 2499 юаней.

Mi Notebook Pro представлен в трех конфигурациях: i7 +16 ГБ + 256ГБ; i7 +8 ГБ + 256ГБ и i5 +8 ГБ + 256ГБ. Цена устройств в Китае начинается от 6999/6399/5599 юаней соответственно.