Техносерв Cloud запускает новый сервис «Хостинг SAP HANA»

«Техносерв» объявила о запуске новой услуги на базе собственной облачной платформы Техносерв Cloud — «Хостинг SAP HANA».

Высокопроизводительная платформа SAP HANA (High-performance Analytic Appliance) на основе современной технологии вычислений в оперативной памяти «in-memory» позволяет значительно повысить скорость анализа и обработки больших данных. При этом используется сочетание хранения данных в построчном и поколоночном виде с применением соответствующих алгоритмов сжатия. Такая специфика требует специальных серверов с интенсивным использованием больших объемов оперативной памяти и систем хранения данных для надежной работы системы.

Сервис «Хостинг SAP HANA» подходит как для крупных, так и для средних предприятий, которым необходим мгновенный доступ и анализ больших массивов данных, происходящий в сотни раз быстрее, чем при использовании традиционных СУБД.

Услуга «Хостинг SAP HANA» заключается в размещении платформы SAP HANA в надежной облачной инфраструктуре Tехносерв Cloud, размещенной в ЦОД уровня Tier III, на платформе виртуализации VMware vSphere 6.0, поддерживающей виртуальные машины объемом до 4 ТБ оперативной памяти и до 128 виртуальных ядер.

Сервис предоставляется по модели BYOL (bring your own licenses): Техносерв Cloud обеспечивает сетевую и вычислительную инфраструктуру (IaaS) под платформу SAP HANA, а заказчик пользуется ею со своими лицензиями на платформу и приложения. Техносерв Cloud берет на себя все задачи по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению операционных систем, а также предоставляет круглосуточную техническую поддержку.

В предложение также включены дополнительные опции, в рамках которых Техносерв Cloud может провести работы по миграции существующего SAP ландшафта на SAP HANA, по администрированию SAP Basis и SAP HANA, резервному копированию операционных систем и баз данных. Эти услуги оказываются совместно с компанией «Техносерв Консалтинг», обладающей партнерскими статусами SAP Service Partner и SAP VAR Partner и экспертизой в сфере сопровождения ПО SAP, подтвержденной сертификатом Partner Center of Expertise. Именно «Техносерв Консалтинг» реализовал и поддерживает системы на базе SAP в таких крупнейших компаниях как РЖД, «Аэрофлот», АЛРОСА, «Промсвязьбанк», НАК «Казатомпром», Россельхозбанк, ВТБ24, РусГидро.

«Глобальная стратегия SAP направлена на развитие портфеля инновационных решений, в том числе, на SAP S/4HANA - новое поколение ERP-решения, которое функционирует только на платформе SAP HANA – технологически передовой базе данных. По глобальным финансовым результатам SAP за второй квартал 2017 года рост клиентов, использующих S/4HANA, составил 70% по сравнению с результатами прошлого года», - отметила Наталия Парменова, исполнительный директор SAP СНГ.

«Сегодня развитие бизнеса многих компаний связано с быстрой обработкой и анализом данных, а также цифровой трансформацией бизнеса, и SAP – один из технологических лидеров в этой области. Понимая потребности наших заказчиков, мы создали для них новый сервис - «Хостинг SAP HANA». Мигрировав SAP HANA на хостинг в Техносерв Cloud, заказчики получают ряд преимуществ: предсказуемость и оптимизация расходов по ежемесячной подписке, высокопроизводительная TDI-инфраструктура с гарантированной доступностью 99,95% и полное соответствие федеральному законодательству в части ФЗ-149, ФЗ-152 и ФЗ-242», - сказал Никита Дергилёв, директор центра компетенций по облачным решениям Техносерв Cloud.