Школьники показали Президенту модель управления инфраструктурой города в Infraworks

В рамках форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» одаренные школьники со всей страны представили свои работы в области передовых технологий. Их проекты оценил Президент России Владимир Путин.

На стенде госкорпорации Росатом группа компаний АСЭ представила школьникам деловую игру «Цифровые технологии инфраструктуры умного города». Цель игры – уложиться в бюджет и сроки при решении бизнес-кейсов по трем наиболее актуальным направлениям городской инфраструктуры: дороги, производство энергии и энергоэффективность.

Объектом внедрения цифровых технологий в управление городом является реальный участок Ярославля. Группа «дороги» должна предотвратить образование пробок, команда «энергоэффективность» – предложить наиболее инвестиционно-привлекательное решение по модернизации жилищного комплекса, «ветер» – смоделировать эффективный переход городского района на обеспечение ветроэнергетикой. Группа «город» отвечает за совокупный бюджет города, а также за экономический анализ представленных решений и экспертную оценку. Задачи поставлены таким образом, что их нельзя решить, не применив цифровые технологии информационного 3D-моделирования и не распределив роли в команде.

В результате школьниками были разработаны варианты реновации квартала с ветхим жилым фондом и застройки его новыми проектами энергоэффективных зданий, которые бы обеспечили при этом расселение жителей района в новые квартиры в рамках выделенного бюджета. За счёт повышения энергоэффективности новой застройки и привлечения частных инвесторов выполнен расчёт самоокупаемости проекта. Также при планировании новой застройки был смоделирован и оптимизирован трафик.

Президент знакомится с моделью управления инфраструктурой города в Infraworks

Задачи выполнялись с применением самых высокотехнологичных инструментов Autodesk Infraworks, используемых профессиональными урбанистами и планировщиками во многих странах мира.

«Наша деловая игра не только готовит школьников к работе с цифровыми технологиями, без которых сегодня в АСЭ практически ни одна задача не имеет решения, но и развивает у них ключевые компетенции, востребованные будущими профессиями: управление проектами, системная инженерия и математическое моделирование», – отметил директор по системной инженерии и информационным технологиям ИК «АСЭ» Вячеслав Аленьков.

«Мы взяли актуальную сегодня задачу реновации – смоделировать ситуацию, когда дома с населением 500 человек сносят и строят новый квартал на 1000 человек. Моделирование транспортных потоков показывает размер пробок, которые могут возникнуть на ближайших перекрестках. Это и надо было поправить, – сказала Анастасия Морозова, генеральный директор Autodesk CIS. – Работа в команде на основе цифровой информационной модели города позволила школьникам получить навыки, которые будут востребованы в будущем. Многие технологии для реализации концепции умного города доступны уже сейчас, и их освоение для молодого поколения – залог успеха».