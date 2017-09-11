Prestigio представила 5,5-дюймовый металлический смартфон Grace R5 LTE

Prestigio, один из лидеров по производству электронной техники для работы, бизнеса и дома, объявляет о запуске Grace R5 LTE — 5,5-дюймового смартфона в тонком металлическом корпусе с поддержкой 4G, 13 МП камерой и мощной батареей емкостью 3000 мАч.

Grace R5 LTE оснащен 64-битным четырехъядерным процессором и 16 ГБ внутренней памяти, что обеспечивает высокую производительность и быструю работу в режиме многозадачности. Предустановленная версия ОС Android 7.0 Nougat обеспечивает доступ к самым актуальным приложениям.

Благодаря широкому 5,5" экрану с 2,5D стеклом, разрешением HD 1280x720 и технологией IPS, обладатели Grace R5 LTE смогут отметить все детали просматриваемого визуального контента. Любители фотографировать и снимать видео оценят усовершенствованную 13,0 МП камеру со светодиодной вспышкой. Фронтальная камера на 2,0 МП предназначена для селфи и видеозвонков.

Аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает продолжительную работу без подзарядки даже в максимально активном режиме. Поддержка двух SIM-карт позволит пользователям оптимизировать бюджет на звонки и интернет в путешествиях.

Смартфон выполнен в лаконичном металлическом корпусе в двух цветах — золотистом и черном.