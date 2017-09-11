Новая версия Prognoz Platform обеспечит поддержку отечественных ОС «Альт Линукс»

«Форсайт» и «Базальт СПО» объявили об усмешном тестировании совместимости своих решений. Итоги тестирования подтвердили стабильную работу Prognoz Platform в среде «Альт» (с продуктами «Альт Рабочая станция», «Альт Сервер» и сертифицированным ФСТЭК дистрибутивом «Альт Линукс СПТ 7.0»).

Тестирование продуктов проводилось в рамках технологического партнерства компаний.

В условиях курса на импортозамещение одним из приоритетных направлений развития программных продуктов для органов государственной власти становится обеспечение информационной безопасности.

Разработки компании «Базальт СПО» и компании «Форсайт» - операционная система «Альт Линукс СПТ 7.0» и Prognoz Platform соответственно – отвечают данному требованию, а совместимость продуктов позволяет говорить о возможности внедрения в российских органах государственной власти систем бизнес-аналитики на базе отечественной операционной системы, удовлетворяющей всем требованиям информационной безопасности.