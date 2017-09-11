Lexmark представила новые цветные принтеры и МФУ формата А3

Lexmark International объявила о начале продаж нового поколения цветных принтеров и МФУ формата А3 в странах Европы, Ближнего Востока, Африки. В России новые устройства можно приобрести через официальных партнеров Lexmark.

Серии принтеров CS920 и МФУ CX920 предоставляют возможность пользователям выйти за рамки стандартных ограничений размера страниц, типовых установок скорости печати и сканирования, лимитированного объема информации и общепринятых межсервисных интервалов. Новые устройства предлагают компании любого масштаба эффективное решение для печати, передовые технологии и сервисы.

Устройства серий Lexmark CS92х и Lexmark CX92x обладают высокой скоростью печати и сканирования, а также превышающей общепринятые стандарты емкостью лотков. Они позволяют справиться с интенсивным документооборотом.

Новые принтеры и МФУ оснащены 10-дюймовым сенсорным экраном с интуитивно понятным интерфейсом, приложениями с возможностью индивидуальной настройки и комплексной системой безопасности. Доступны функции голосового управления, мобильной печати, которая включает в себя возможность обнаружения принтера и печати с устройств iOS, Android или Google Cloud.