«Корус Консалтинг» и Carel поддержат инфраструктуру и ПО RemotePRO на 2500 объектах

ГК «Корус Консалтинг» начала работы по поддержке инфраструктуры и программного обеспечения одной из крупнейших IoT-систем в России — решения итальянского разработчика Carel — RemotePRO, к которой уже подключены более 2 500 магазинов одной из ведущих российских компаний розничной торговли. В дальнейшем в рамках проектах планируется поддерживать около 100 тыс. единиц оборудования.

RemotePRO — разработка европейского вендора Carel, одного из мировых лидеров по производству систем автоматики для холодильного оборудования, систем кондиционирования и обогрева. Решение Carel класса IoT позволяет удаленно и централизованно контролировать показатели оборудования, управлять настройками, а также получать отчеты и аналитику по оповещениям, электропотреблению и температуре, тем самым снижая расходы на обслуживание и увеличивая срок службы техники.

Ранее российское подразделение Carel занималось поддержкой инфраструктуры ритейлера самостоятельно, однако сочло нецелесообразным расширять объёмы предоставляемых услуг в масштабе страны своими силами. В связи с этим Carel принял решение передать работы партнеру, который бы взял на себя сопровождение инфраструктуры, программного обеспечения RemotePRO и всех пограничных зон между ними в магазинах розничной сети, чтобы избежать сбоев в работе всей системы. Таким партнером для разработчика стал «Корус Консалтинг», который отвечает за работоспособность оборудования, взаимодействуя как с европейскими разработчиками, так и со службами эксплуатации ритейлера на объектах.

Чтобы обеспечить полноценную работоспособность систем, интегратор организовал первую, вторую и третью линии поддержки Service Desk, жестко регламентируя соглашением об уровне сервиса (SLA) время реакции на инциденты, составляющее по договору не более трех часов.

Совместно с «Корус Консалтинг» Carel планирует доработать программное обеспечение для мониторинга оборудования и расширить его функциональность, чтобы в будущем подключать к нему не только холодильное оборудование, но и другую автоматику — тепловые завесы, освещение, рекламные панели, сбор данных с счетчиков услуг, кондиционеры. Для этого партнеры планируют использовать технологии Big Data и предиктивную аналитику, которые улучшат обслуживание и ремонт оборудования за счет правильного использования собранных данных для автоматизации процессов управления сервисными компаниями.

«Количество оборудования в крупных сетях, на производствах и в государственных структурах достигает колоссальных объемов. Мониторинг и поддержка их работоспособности отнимает много времени и человеческих ресурсов. В таком случае технологии Интернета вещей просто незаменимы. В связке с пониманием бизнес-процессов и оперативной поддержкой это позволяет автоматизировано контролировать работоспособность тысяч единиц оборудования, что дает важные конкурентные преимущества», — сказал Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг».

«Рост эффективности современных предприятий невозможен без технологий на основе Интернета вещей и анализа максимального количества бизнес-показателей. Уникальность нашего проекта состоит в объединении ведущих мировых технологий в области IoT от Carel и способности оперативно поддерживать такую сложную инфраструктуру, обеспечивая постоянную, безостановочную работу — от "Корус Консалтинг", — отметил Андрей Брук, генеральный директор «Карел Рус». — Через использование инструментов для постоянного и автоматизированного мониторинга холодильного, а в перспективе и любого другого оборудования мы способствуем развитию инновационного потенциала компаний из целого ряда индустрий — ритейла, производства, сельского хозяйства, логистики».