«Иннодата» получила резидентство в Иннополисе

«Иннодата» сообщила о получении статуса резидента в ОЭЗ «Иннополис» (Татарстан). Согласно официальному сообщению пресс-службы технологического кластера, в августе 2017 г. состоялся Наблюдательный совет, на котором было принято положительное решение по заявке компании «Иннодата», которая получила статус резидента ОЭЗ «Иннополис».

Получение резидентства - значительный шаг как для самой компании, так и для отрасли в целом, поскольку «Иннодата» как разработчик, получит новый ресурс для развития проводимых компанией технологических разработок, что будет способствовать реализации важных проектов и выведению на российский рынок новых технологичных продуктов и решений.

Получение резидентства в ОЭЗ «Иннополис» – следующий этап для компании после ее основания и становления в качестве важного игрока российского рынка Big Data.

«Иннодата – компания-разработчик, задача которой – донести до бизнеса на понятном языке все преимущества технологических разработок. Мы надеемся, что наши разработки найдут достойное применение в проектах Иннополиса и на российском рынке, и рассчитываем, что ресурсы технопарка и университета будут способствовать их успешному внедрению», - отметил исполнительный директор компании «Иннодата» Александра Сергиенко.

В рамках работы в Иннополисе, «Иннодата» планирует сосредоточиться на проекте реализации Платформы для работы с социальными сетями. Основной задачей платформы является загрузка и извлечение ценной информации из данных социальных сетей с помощью технологий управления большими данными.