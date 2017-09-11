Abbyy представила технологии для оценки качества знаний

Abbyy приняла участие в I Московском международном форуме «Город образования». Эксперты компании рассказали о новых проектах в области оценки качества знаний, в которых применяется Abbyy Мониторинг – онлайн-платформа для проведения массовых независимых диагностик. Программное решение Abbyy используется для обработки результатов проекта «Я сдам ЕГЭ!» и для проведения апробации модели уровневой оценки компетенций учителей. Проекты были представлены на стенде Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора).

На конференции специалисты компании показали, как с помощью Abbyy Мониторинг можно автоматизировать все этапы проведения диагностических работ: сбор информации об участниках, загрузку и печать контрольных измерительных материалов, оценку заданий с краткими и развернутыми ответами и обработку результатов нескольких тысяч человек из разных регионов. Решение уже используют в масштабных образовательных проектах, таких как «Я сдам ЕГЭ!» и апробация модели уровневой оценки компетенций учителей.

«Я сдам ЕГЭ!» разработан образовательным холдингом «Просвещение» совместно с Федеральным институтом педагогических измерений. Его цель - достичь запланированных образовательных результатов во время итоговой аттестации, оценить качество знаний выпускников и отработать проблемные темы. В прошлом учебном году диагностические работы «Я сдам ЕГЭ!» проходили в 3 тысячах школ. В 2017 году с помощью Abbyy Мониторинг три диагностических среза по 11 предметам на выбор были проведены для 46 тысяч школьников. Благодаря платформе, организаторы получили результаты участников уже через несколько дней после мероприятия.

«У нас есть примеры успешных проектов в рамках частно-государственного партнёрства. Один из них – «Я сдам ЕГЭ». Это эффективное сотрудничество государства и бизнеса. На протяжении двух лет улучшили свой результат регионы. По итогам реализации проекта вырос уровень подготовки выпускников – в 3-4 раза улучшились показатели регионов-участников проекта», – сказал Анзор Музаев, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Апробация модели уровневой оценки компетенций учителей началась 5 сентября. Она состоит из серии диагностических работ, проверочных заданий и оценки практической деятельности педагогов. На каждом из этапов мероприятия используется Abbyy Мониторинг. Abbyy выступает технологическим партнером в апробации, федеральный координатор проекта – Академия «Просвещение». Методика оценки разработана специалистами РГПУ им. А. И. Герцена. Результаты исследования будут использованы при подготовке адресных рекомендаций для повышения квалификации преподавателей.

«Анализ факторов и практик, позволяющих добиться высоких образовательных результатов, с целью их дальнейшего широкого распространения – тема, представляет сейчас особый интерес не только для России, но для всего мирового образовательно сообщества. Образование с высокими возможностями для каждого сегодня – это наше общее благополучное будущее», – отметил Сергей Кравцов руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

«Abbyy – многолетний технологический партнер Рособрнадзора в ряде образовательных проектов. С 2001 года мы создаем и совершенствуем технологии, с помощью которых результаты федеральных экзаменов и диагностических исследований обрабатываются автоматически. Мы надеемся, что технологические разработки Abbyy помогут получить объективную картину качества как школьного, так и профессионального педагогического образования в России», – сказал Алексей Калинин, директор по образовательным проектам Abbyy Россия.