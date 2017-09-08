«Ростелеком» модернизировал госуслуги Югры под Единый портал

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в числе первых десяти регионов присоединился к пилотному проекту «Мультирегиональность», инициированному Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. Пилотный проект получил свое развитие в рамках регионального государственного контракта. Были модернизированы ранее доступные региональные и муниципальные госуслуги с последующим их размещением на Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Технологическим партнером проекта выступила компания «РТ Лабс», системный интегратор «Ростелекома». Ранее разработанные региональные и муниципальные услуги были адаптированы к стилистике Единого портала госуслуг. С помощью решения «Конструктор форм» было обновлено оформление интерактивных форм подачи заявок без изменения их содержания. Кроме того, карточки ряда региональных услуг (услуги органов ЗАГС, услуга по выдаче охотничьего билета единого федерального образца) были переадресованы на единые формы Портала с использованием «Концентратора услуг». Эта подсистема позволяет снизить нагрузку на региональные информационные системы и оптимизировать хранение справочной информации.

Департамент информационных технологий Югры в 2017 году выбрал для модернизации более 30 государственных и муниципальных услуг, 16 из которых уже полностью обновлены и доступны на Едином портале, а формы заявок были приведены в соответствие с действующими требованиями нормативно-правовых актов.

В числе особо социально-значимых и востребованных госуслуг: электронный дневник учащегося: за первое полугодие 2017 года югорчанами был осуществлен почти 1 млн. обращений за этой услугой; зачисление в школу: 1 февраля 2017 года в 00:00 часов был дан старт приему заявлений. В первые 10 часов было подано 1319 заявлений от югорчан. За весь февраль за услугой обратились 16 554 раза, а за полугодие - более 43 600; получение путевок в детские лагеря отдыха: на Едином портале госуслуг была успешно проведена весенняя кампания по записи югорских детей в летние лагеря. Этой услугой воспользовались порядка 6 300 граждан.

Югорчанам стал доступен современный интерфейс Портала с полной поддержкой мобильного использования, а также ряд сервисов, в том числе единая точка доступа к федеральным и региональным услугам, удобный поиск услуг в каталоге, личный кабинет с сохранением истории операций и обращений, интерактивные информеры по штрафам и задолженностям.

Из 16 переработанных услуг 6 были актуализированы под формат Системы межведомственного электронного взаимодействия с возможностью передачи вложений объемом более 1 Гб. Ранее в регионе уже были реализованы электронные услуги ЗАГС, постановка на учет и зачисление детей в детские сады, выдача и аннулирование охотничьих билетов.

За время реализации проекта «Мультирегиональность» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по данным Минкомсвязи, доля югорчан, пользующихся электронными госуслугами выросла на 12,7% и составляет 69,1% от населения региона. За первое полугодие 2017 года количество пользователей увеличилось почти на 180 тысяч человек.

Станислав Сиражев, директор обособленного подразделения АО «РТ Лабс» в Екатеринбурге, отметил: «Компания «РТ Лабс» осуществляет техническую поддержку Единого портала госуслуг и работает с обращениями граждан. Использование передовых разработок федеральной инфраструктуры Электронного правительства помогает нам формировать и развивать удобный и гибкий сервис получения госуслуг. Благодаря пользовательской обратной связи мы имеем возможность отслеживать тенденции и совершенствовать механизмы предоставления госуслуг».

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома», сказал: «Проект «Мультирегиональность» призван сформировать единую платформу оказания госуслуг, а также снизить затраты и нагрузку на информационные системы регионов в сравнении с содержанием собственного портала госуслуг. «Ростелеком», как единственный исполнитель работ по созданию инфраструктуры электронного правительства, обеспечивает сервисное и техническое обслуживание информационных систем Единого портала госуслуг, включая аппаратную и программную поддержку. Эти факторы определяют существенное преимущество использования Единого портала как основного сервиса предоставления госуслуг в регионах».

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий Югры, сказал: «Переход регионального портала на Единый портал позволяет оптимизировать финансовые ресурсы региона, а также обеспечивает комплексное решение целого ряда технологических вопросов, связанных с поддержкой регионального портала. За прошедшие годы пройден значительный этап внедрения электронных услуг в повседневную жизнь югорчан. Сегодня число жителей округа, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг, достигло 872 тысяч. Активный рост «электронного населения» в Югре объясняется удобством, комфортностью и оперативностью при получении услуг через интернет, что позволяет гражданам снизить количество личных посещений органов власти, оплачивать штрафы и пошлины со скидками, а также в любое удобное время отслеживать статус рассмотрения поданных заявлений».