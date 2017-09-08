Представлены новые ПК для киберспорта от Dell и Alienware

Dell и Alienware представили новые системы для игр на выставке PAX West в Сиэтле, США (1-4 сентября). Среди новинок — игровой ноутбук Inspiron 15 серии 7000 и игровая настольная система

Для пользователей с ограниченным бюджетом компания Dell недавно запустила линейку игровых компьютеров Inspiron Gaming с мощными процессорами, графическими ускорителями и эффективной системой охлаждения. Таким образом, качественный игровой процесс становится доступным широкому кругу потребителей.

Ноутбук Inspiron 15 серии 7000 с дискретной графикой GeForce GTX 1060, технологией Max Q Design, 4-ядерными процессорами Intel 7 поколения и системой охлаждения с двумя кулерами позволяют геймерам проходить ресурсоемкие игры без нагрева устройства.

Благодаря IPS-дисплеям формата FHD или 4K UHD с широкими углами обзора пользователям предстает кристальной чистоты картинка, а программное обеспечение Waves MaxxAudio Pro обеспечивает эффективное звучание акустической системы. Ноутбук оснащен двумя антеннами WiFi для приема и передачи данных, что увеличивает скорость работы сети, и технологией управления приоритетом передачи данных Dell SmartByte, обеспечивающей максимально быструю загрузку «тяжелого» контента.

Новые аккумуляторы способны заряжаться на 80% всего за 1 час, а интерфейс Thunderbolt 3 позволяет подключать несколько устройств через один порт (в том числе до двух мониторов 4K), обеспечивая суммарную скорость передачи до 40 Гбит/с.

Устройства оборудованы сканером отпечатка пальца с поддержкой Windows Hello для безопасного и быстрого доступа. В России ноутбук появится в продаже через официальных партнеров с ноября текущего года по ориентировочной розничной цене от 65 000 руб. и выше в зависимости от конфигурации.

Ноутбук Dell Inspiron 15 серии 7000 отвечает минимальным требованиям для работы с платформой Windows Mixed Reality Ultra, а также оптимизирован для работы с шлемом смешанной реальности Dell Visor.

Готовый к подключению оборудования виртуальной реальности, новый игровой компьютер Inspiron оснащается новейшими многоядерными процессорами AMD Ryzen с технологией SenseMI, дискретными графическими ускорителями AMD или NVIDIA с поддержкой параллельных конфигураций, ПО Waves MaxxAudio Pro с технологией Performance 7.1 Channel HD и высокопроизводительными жесткими дисками с возможностью добавления SSD. Пользователю доступно до 5 отсеков для монтажа дополнительных накопителей.

Впервые в США посетители PAX West смогли протестировать высокопроизводительный ПК Alienware Aurora с новой флагманской графикой AMD Radeon RX Vega 64. Alienware является первым ОЕМ-производителем, предлагающим новейшие графические процессоры AMD Radeon. Это позволит расширить охват конечных пользователей с различным бюджетом, предпочтениями брендов и уровня производительности.

Radeon RX Vega 64 включает процессоры с обработкой 4096 потоков по сравнению с 2304 потоками, обрабатываемыми графикой Radeon RX 580, и память со скоростью обработки данных до 484 Гбит/с по сравнению с 256 Гбит/с, предлагаемых картой Radeon RX 580.