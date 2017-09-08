«Перекресток» внедрил ИТ-систему «Киниан» для идентификации покупателей

Сеть магазинов «Перекресток» (X5 Retail Group) в рамках пилотного проекта внедрила систему идентификации посетителей через гостевой Wi-Fi, оборудовав свои магазины, участвующие в пилоте, специальными сенсорами. Универсальный идентификатор Kinian ID дает любому b2c-бизнесу возможность в режиме реального времени точно идентифицировать клиента, который оказался рядом с точкой продаж, оснащенной Wi-Fi, что позволяет сразу начать с ним персональную коммуникацию, предложить индивидуальные скидки, акции, анонсы.

Подключаясь к Wi-Fi в супермаркете в первый раз, покупатель указывает номер мобильного телефона, на который приходит SMS с кодом доступа, и номер карты лояльности «Клуба Перекресток» (если есть). Когда зарегистрированный в системе клиент приходит в супермаркет во второй раз, она моментально идентифицирует его, при этом подключаться к сети магазина уже необязательно, достаточно иметь включенный Wi-Fi в телефоне.

По словам разработчиков «Киниан», в случае с «Перекрестком» речь идет о том, что если у покупателя есть карта лояльности сети, то ритейлер знает, какие продукты он покупает чаще всего, и каким брендам отдает предпочтение. Таким образом, когда клиент только заходит в магазин, в этот момент у супермаркета уже есть возможность отправить ему персональное сообщение.

После распознавания покупателя тот может получить на телефон в виде SMS или push-сообщения уникальное предложение для покупки того или иного товара. Персональные предложения формируются на основе результатов анализа данных о покупках по карте лояльности.

Возможность идентифицировать посетителя магазина позволяет торговой сети коммуницировать с клиентами именно в тот момент, когда им нужны предложения от супермаркета. В результате подобные предложения получают на 10-20% больше откликов (чаще используются).

«Сегодня в ИТ-экосистеме ритейл-компаний есть большой спрос на технологию, которая умеет прослеживать путь пользователя от момента взгляда на рекламное сообщение до момента совершения им в офлайне покупки рекламируемой в сообщении вещи. На рынке есть целый ряд решений, завязанных на разные стеки технологий (например, ibeacon) — мы же отличаемся тем, что умеем решать вопросы идентификации и кастомизации услуг клиентам более точечно и эффективно, а также готовы добавлять новые этапы в отслеживании пути клиента от онлайн-рекламы к офлайн-покупке», — отметил основатель компании «Киниан» Александр Аникин.

По словам Дмитрия Медведева, директора по маркетингу торговой сети «Перекресток», сегодня большинство офлайн-компаний узнаёт о том, что покупатель пришел к ним в магазин, после совершения им покупки. Технология «Киниан» позволяет начать общение в тот момент, когда покупатель только пришел в точку продажи или проходит мимо нее, то есть коммуникация становится проактивной. В планах торговой сети – масштабировать пилотный проект на все московские магазины «Перекресток».

Работа системы по идентификации пользователей и их частной активности не нарушает действующего законодательства в части закона о персональных данных. «Киниан» не хранит и не обрабатывает персональные данные, не продает и не устанавливает необходимое для мониторинга оборудование.

Подход «Киниан» заключается в том, чтобы работать в первую очередь с текущими клиентами, и самое главное — с лояльными, которые регулярно приходят в магазин. Именно для таких клиентов бренды создают персональные предложения в первую очередь, поскольку есть история покупок, понимание интересов людей.

Есть и экономическое обоснование такого подхода. По разным международным и российским исследованиям, 80% выручки компаний розничной торговли приходится на 20% его клиентов.