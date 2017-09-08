«Барс Груп» разработала новый механизм OLAP-анализа для бизнес-аналитики

«Барс Груп», дочерняя компания «Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех», представила полностью новый механизм OLAP-анализа данных для технологической платформы Alpha BI.

Разработка направлена на упрощение процедуры анализа данных пользователем платформы с помощью OLAP-технологий, а также на повышение производительности данного метода анализа. В процессе разработки был реализован собственное аналитическое хранилище данных (Data Warehouse) и OLAP-клиент, в котором была применена технология отображения данных на клиентском браузере «Canvas», позволяющая на порядки повысить их объем и скорость обработки.

Особенность технологии заключается в том, что клиентский браузер отображает приходящие данные не в виде гипертекстовой разметки (в стандартном варианте функционирования), а в виде растрового изображения. Данная технология активно используется компанией Google в продукте «Google документы (Excel)».

Таким образом, реализованный механизм OLAP-анализа данных позволил в 15 раз увеличить объем данных, анализируемых с помощью OLAP – технологий и довести их до нескольких сотен миллионов записей, в 20 раз увеличить скорость работы с данными и их объем на клиентском браузере, увеличить количество методов оперативного анализа, добавив возможность альтернативного вида отображения анализируемых данных в виде набора графиков, диаграмм.

Alpha BI - программная платформа "Барс Груп", предназначенная для создания бизнес-приложений и самостоятельного использования в качестве аналитического инструмента. Система помогает анализировать информацию, обеспечивая оперативное принятие управленческих решений, основанных на достоверных и согласованных между собой данных.