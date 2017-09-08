«Аладдин Р.Д.» и «НТСсофт» подтвердили совместимость продуктов JaCarta с сервисом «Миг24»

«Аладдин Р.Д.» и «НТСсофт» успешно завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов. По итогам испытаний подтверждается корректность работы электронных ключей JaCarta и электронного сервиса «Миг24» для подписания документов квалифицированной электронной подписью (ЭП).

В рамках программы совместимости поддерживаются модели ключей линейки JaCarta – USB-токены JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta PKI/Flash, JaCarta ГОСТ/Flash и JaCarta LT.

«Миг24» — сервис, позволяющий сформировать определенные виды электронных подписей (открепленная, прикреплённая, подпись PDF), а также подготовить и подписать документ для различных целей, например, котировок, договоров, отчета в ФСРАР, документов для Росреестра или системы «Мой Арбитр».