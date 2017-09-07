«Синимекс» оптимизировала работу call-центра банка «Ренессанс Кредит»

«Синимекс» реализовала в банке «Ренессанс Кредит» проект по интеграции системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM MS Dynamics) с модулем маршрутизации звонков внутри call-центра (IVR) и платформой электронного процессинга платежных карт Way4.

Интеграция позволила унифицировать процессы и сократить нагрузку на операторов call-центра за счет внедрения сервисов по управлению звонками непосредственно в интерфейсе CRM. Это дало возможность исключить необходимость пользоваться несколькими приложениями в момент разговора с клиентом.

По итогам выполненной интеграции система CRM была подключена к 18 сервисам IP-телефонии, среди которых: «подключение и отключение от системы», «удержание звонка», «перевод и перехват вызовов» и «корректный уход на перерыв». После интеграции с Way4 в CRM появилась возможность использования более 25 функций процессинга, например, «поиск клиента» по ряду реквизитов, «блокировка/разблокировка карт», «получение истории изменений контракта» и «формирование списка документов».

Полезными эффектами от реализованного проекта стали также сокращение времени обработки типовых запросов при дистанционном обслуживании и уменьшение количества необходимых дополнительных лицензий и закупок аппаратного обеспечения на телефонию за счет внедрения изменений непосредственно в АРМ оператора call-центра.

Алексей Давыдов, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс», отметил: «Специалисты «Синимекс» успешно выполнили полный комплекс работ по проекту, включая участие в архитектурном анализе задачи, разработку и внедрение необходимых адаптеров и модулей, проведение внутреннего и внешнего тестирования, консультирование, а также оперативную поддержку опытно-промышленной эксплуатации решения. Безусловно, это был интересный и по-своему уникальный опыт».

Владимир Теряев, вице-президент, директор департамента информационных технологий «Ренессанс Кредит», сказал: «Уникальность реализации и внедрения системы CRM MS Dynamics в нашем банке состоит в том, что сама система не хранит данные, вся информация передается в онлайн-режиме из систем источников. Поэтому к вопросам интеграции и быстродействия у нас достаточно жесткие требования. Благодаря реализованному совместно с компанией «Синимекс» проекту по интеграции CRM-системы с процессингом и телефонией мы фактически перевели работу операторов call-центра в единое окно, что значительно сокращает время обслуживания клиента оператором и повышает удовлетворенность клиентов».