Pure Storage проведет в Москве мероприятие «Pure//Russia. Начало»

Pure Storage объявила о проведении мероприятия «Pure//Russia. Начало», посвященного открытию бизнес-операций лидера квадранта Gartner и независимого производителя флэш платформ хранения для клауд-эры компании Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии.

Мероприятие пройдет во вторник 19 сентября в Москве под девизом «Мир новых возможностей!» при поддержке ведущих ИТ-производителей: Cisco, Commvault, Citrix и Brocade, и участии крупнейших ИТ-компаний России: Айтеко, Инфорсистемы Джет, «Открытые технологии».

В этом году редакция международного издания «The Economist» выступила с заявлением, что самый ценный ресурс сегодня не нефть, а данные. Еще недавно все усилия ИТ были сконцентрированы на экономии затрат. Новый мир – это мир преимуществ, где ИТ измеряются по способности давать бизнес-преимущества. И данные стоят во главе угла.

Как ускорить данные? Как сделать расчеты больших данных в режиме реального времени? Как привнести гибкость публичных облаков в частное облако? Чтобы система хранения работала так же просто - путем нажатия одной кнопки? Чтобы массивы отличались непрерывным технологическим улучшением без необходимости покупать терабайты повторно? Как заставить данные работать на вас и давать вам преимущество? Более 250 участников из ведущих корпораций и банков России соберутся в Отеле Ритц Карлтон, чтобы узнать о новых технологиях, которые расширяют границы возможного.

«Pure//Russia. Начало» – это дружеская атмосфера, розыгрыш призов, инновации от лидера рынка, где участники смогут узнать о бизнес-модели «Evergreen», которая, по мнению IDC, устранила главный недостаток традиционных бизнес моделей и предоставила гораздо более экономичный подход к управлению жизненным циклом; об эффективности хранения, которая делает флэш доступнее диска; о первой в мире корпоративную флэш-платформу для больших данных; о стандартах отрасли хранения в ближайшем будущем и решениях на базе протокола NVMe; о возможностях автопилота системы хранения, без ручного управления.

Участие в «Pure//Russia. Начало» бесплатное при условии подтвержденной регистрации. Организаторы имеют право отказать в регистрации, если зарегистрировавшийся не соответствует квалификации аудитории. Организаторы также оставляют за собой право ограничить число бесплатных участников от одной компании в случае исчерпания свободных мест.

Компания Pure Storage обеспечивает компании комплексной платформой хранения Pure (FlashArray, FlashBlade, и совместном с Cisco конвергентном решении FlashStack) с инновационным программным обеспечением, подключенное к облачному сервису для управления на мобильном устройстве с любой точки и поддерживающее бизнес модель Evergreen. Флэш-технологии компании и бизнес модель, удобная клиенту, способствуют бизнес и ИТ трансформации за счет простых, эффективных и неустаревающих решений. Pure имеет наивысший в отрасли индекс лояльности NPS 83.7, сертифицированный Satmetrix.