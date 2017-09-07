«Пейджерком» включил ПО «Рэйдикс» в матрицу предлагаемых решений

«Рэйдикс» заключила с челябинским системным интегратором «Пейджерком» партнерский договор о дистрибуции ПО RAIDIX в рамках комплексных ИТ-проектов для конечных заказчиков в регионе. Включая СХД под управлением RAIDIX в линейку решений, «Пейджерком» предлагает предприятиям на Урале рентабельные решения от начального и среднего уровней до кластеров хранения из множества узлов.

Группа компаний «Пейджерком» работает на рынке информационных технологий с 1998 г. Одним из наиболее перспективных направлений работы «Пейджерком» является обеспечение ИТ-инфраструктуры для видеонаблюдения на крупных предприятиях и заводах. Предоставляя решение под ключ, от сбора требований и проектирования до поставки и монтажа оборудования, системный интегратор нуждался в надежной системе хранения с высокой доступностью данных и масштабируемостью. Руководствуясь функциональными и коммерческими преимуществами, партнер выбрал программно-определяемую СХД RAIDIX на базе стандартного аппаратного обеспечения.

Технология RAIDIX включена в реестр Минкомсвязи и сертифицирована для закупок российскими предприятиями и государственными структурами. Системы под управлением ПО RAIDIX позволят государственным заказчикам «Пейджерком» воспользоваться преимуществами программы импортозамещения, а коммерческим предприятиям сократить стоимость внедрения и владения системой для хранения видеоданных и видеоаналитики до 70% в сравнении с индустриальными СХД класса «А».

Решение RAIDIX позволяет ИТ-службам предприятий эффективно хранить и анализировать данные, полученные в течение нескольких тысяч часов непрерывной записи, и эффективно решать проблему целостности данных видеонаблюдения на производстве. За счет оптимальной параллелизации вычислений и использования патентованных уровней RAID передача видеопотоков осуществляется без потери кадров даже при пиковых нагрузках и в режиме деградации. Так, в случае с RAID 7.3 СХД выдерживает отказ до 3 дисков массива.

RAIDIX помогает сбалансировать производительность и приоритизировать нагрузки на уровне приложений благодаря уникальному алгоритму QoSmic. Кроме того, функционал системы включает в себя кэширование «горячих» данных в ECC DRAM, упреждающую реконструкцию данных, корректировку скрытых ошибок на дисках и многие другие возможности.

Гибкость аппаратной архитектуры СХД и совместимость RAIDIX со стандартным серверным оборудованием х86-64 позволяют оптимизировать RAID-массивы для решения конкретных задач и снизить накладные расходы на аппаратное обеспечение.

Развивая партнерскую экосистему, «Рэйдикс» предлагает российским системным интеграторам выгодные условия сотрудничества в рамках различных бизнес-моделей. Среди преимуществ партнерской программы «Рэйдикс» – гибкая система скидок, защита сделок, совместные маркетинговые фонды и др. Помимо реализации лицензий на программное обеспечение в качестве компонента комплексных ИТ-решений «Рэйдикс» осуществляет конфигурирование кластеров из множества узлов хранения и проводит техническое обучение специалистов партнеров.