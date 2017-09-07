«Медиалюкс» развернула облачное решение c СЭД «Дело» для властей Башкортостана

«Медиалюкс», партнер «ЭОС» в Уфе, разработала онлайн-сервис СМЭД «Регион» для органов государственной власти Республики Башкортостан. Сервис предназначен для быстрого развертывания системы межведомственного взаимодействия на уровне региона. Один из компонентов СМЭД «Регион» – система электронного документооборота «Дело», которая используется органами госвласти Башкортостана более 6 лет. В партнерской сети ЭОС это первый подобный опыт.

Система межведомственного электронного документооборота органов государственной власти Республики Башкортостан (СМЭД ОГВ РБ) на базе СЭД «Дело» была введена в промышленную эксплуатацию 1 июня 2011 г. в соответствии с указом президента Республики Башкортостан. Для ее работы создана инфраструктура, организованы каналы связи, формируются и актуализируются адресные справочники почтовых серверов. На сегодняшний день в системе СМЭД ОГВ РБ более 8000 автоматизированных рабочих мест СЭД. Согласно планам, до 2018 года к СМЭД ОГВ РБ должны подключиться еще 7600 государственных организаций.

Чтобы увеличить охват потенциальных клиентов, понизить технологический и финансовый порог входа для клиентов, а также снизить затраты на администрирование в расчете на одного клиента, компания «Медиалюкс» разработала на базе СЭД «Дело» онлайн-сервис для быстрого развертывания системы межведомственного взаимодействия на уровне региона СМЭД «Регион». Решение представляет собой многокомпонентную разработку и является следующим шагом в развитии СМЭД ОГВ Республики Башкортостан.

Успеху проекта способствовала возможность использования СЭД «Дело» в качестве одного из элементов СМЭД «Регион»: система позволила воспроизвести СМЭД в «облаке» с легкостью, максимальной для решений своего класса.

Благодаря запуску онлайн-сервиса СМЭД «Регион» органы региональной власти Республики Башкортостан получили единую среду взаимодействия для организаций разного уровня подготовки; преимущества СЭД и облачной платформы «в одном»; быструю масштабируемость и возможность массового подключения организаций. Появилась альтернатива, позволяющая существенно сэкономить бюджет на внедрение СЭД с функцией СМЭД. Экономия достигается за счет отсутствия необходимости нести затраты на серверное оборудование, обслуживающих СЭД внутри организации системных технологов, а также специфическую защиту информации (отдельные каналы связи и электронную подпись).

Веб-портал СМЭД.РФ в качестве единой точки межведомственного взаимодействия на уровне региона выполняет функции документооборота, в том числе и юридически значимого. Здесь же происходит регистрация абонентов, генерация договоров, счетов и актов, контроль оплат и администрирование. Для начала подключения к системе СМЭД «Регион» достаточно пройти регистрацию на портале СМЭД.РФ. Необходимые соглашения, договора, счета и акты генерируются автоматически.

Проект СМЭД «Регион» получил положительные отзывы на конференции «Эффективный документооборот в условиях межведомственного информационного взаимодействия», проведенной «Гильдией Управляющих Документацией» в Москве 17-18 мая 2017 года.