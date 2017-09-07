«Инлайн Груп» и Fortinet защитили веб-сервисы ТМК

«Инлайн Груп» и Fortinet завершили первый этап проекта по защите веб-приложений крупнейшего российского производителя стальных труб, Трубной металлургической компании (ТМК), впервые внедрив в России программный продукт FortiWeb. Специалистами партнеров обеспечена защита четырех ключевых онлайн-сервисов ТМК.

ТМК выходит в тройку мировых лидеров трубного бизнеса, включая в себя двадцать семь предприятий, объединенных в четыре дивизиона – Российский, Американский, Европейский и Ближневосточный. Для коммуникаций между российскими подразделениями, работы вне офисов, а также при взаимодействии с контрагентами ТМК использует множество ИТ-решений, среди которых важное место занимают более 20 веб-сервисов: голосовые и видео-сообщения, удаленный доступ к электронной почте и её синхронизация с мобильными устройствами, обмен данными с подрядными организациями, а также внутренний документооборот.

Перед «Инлайн Груп» стояла задача предотвратить проникновения в корпоративные сети ТМК через веб-приложения, обеспечив при этом высокий уровень доступности критически важных сервисов. Для ее решения компания использовала программный продукт FortiWeb – сетевой экран уровня приложений класса Web Application Firewall, обеспечивающий защиту от TOP-10 угроз по версии OWASP, противодействие DDoS-атакам, самообучение и поведенческий анализ веб-запросов, репутационный анализ IP-адресов внешних пользователей и антивирусную защиту. Помимо этого, в FortiWeb присутствует специализированный сканер веб-уязвимостей, выполняющий сканирование, анализ и выявление проблемных приложений.

На первом этапе проекта «Инлайн Груп» развернула защиту четырех сервисов ТМК: веб-компонентов Microsoft Skype for Business, Microsoft Exchange Outlook Web Application, Microsoft Exchange ActiveSync для мобильных устройств и обмен файлами. Кроме того, специалисты «Инлайн Груп» осуществили миграцию с ранее использовавшегося в ТМК Microsoft Forefront TMG на FortiWeb без потери функциональности. В дальнейшем планируется построение отказоустойчивой инфраструктуры публикации и защиты для пятнадцати веб-приложений ТМК в течение следующего года.

«Сочетание сигнатурного, синтаксического и поведенческого анализа, встроенный потоковый антивирус и подписка на сервис IP-репутации, а также глубокая интеграция с другими продуктами в рамках Fortinet Security Fabric надежно защищают бизнес-процессы ТМК от внешних угроз, - сказал Михаил Родионов, глава представительства Fortinet в России. – Мы рады, что заказчик и интегратор по достоинству оценили простоту инсталляции и настройки FortiWeb, что является конкурентным преимуществом нашего продукта».

«Защита веб-приложений – одна из основных задач в области обеспечения информационной безопасности компаний самого различного уровня, поскольку результативные атаки позволяют злоумышленникам получать доступ к различной информации, в том числе, конфиденциальной. По мнению аналитиков, успешные веб-атаки наносят компаниям весьма ощутимые финансовые и, самое главное, репутационные потери, – отметил Юрий Гронский, технический директор «Инлайн Груп». – С помощью широкой линейки продуктов и решений Fortinet «Инлайн Груп» способна обеспечить безопасность самого широкого спектра приложений корпоративных клиентов, операторов связи, электронных торговых площадок, интернет-магазинов, порталов государственных услуг и иных заказчиков».