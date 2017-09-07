InfoWatch открыла новый зарубежный офис для расширения присутствия на рынках ключевых стран ЮВА

InfoWatch сообщила о начале работы локального представительства полного цикла InfoWatch SDN BHD в Куала-Лумпуре, которое будет работать на рынках Малайзии, Индонезии и Вьетнама с целью выстроить комплексное присутствие в Юго-Восточной Азии. Это уже второй зарубежный офис компании: первый открылся в Дубае (ОАЭ) и с 15 августа начал свою работу.

В задачи компании в Малайзии войдет развитие прямых продаж, расширение партнерской сети и рост клиентской базы в регионе присутствия, техническая поддержка действующих заказчиков InfoWatch, а также обучение клиентов и партнеров из Юго-Восточной Азии работе с продуктами компании.

В организационную структуру локального представительства InfoWatch в Куала-Лумпуре войдут менеджеры по продажам и инженеры из России, а также местные специалисты. Подразделение будет ориентировано на организации государственного и финансового секторов, а также на крупный бизнес, страховые компании и медицинские учреждения.

Директор локального офиса InfoWatch SDN BHD Владимир Шутемов отметил, что в настоящее время компания ведет работу с рядом ключевых клиентов в Малайзии, в том числе с банком Koperasi Bank Persatuan Malaysia Berhad.

«На рынке Малайзии InfoWatch присутствует с 2013 года, имеет клиентскую базу и опыт работы с партнерами, поэтому местом расположения локального офиса был выбран именно Куала-Лумпур. Мы рассчитываем, что малазийский рынок станет стартовой площадкой для продвижения и развития компании в других странах Юго-Восточной Азии», — сказал Владимир Шутемов.

Об открытии локального представительства сообщила глава группы компаний Наталья Касперская в рамках международной выставки IFSEC Southeast Asia 2017 в Куала-Лумпуре. Мероприятие, которое проходит с 6 по 8 сентября, собрало на своей площадке представителей более 350 компаний, работающих в сфере информационной безопасности из ЮВА, Индии, Китая и Европы.

В рамках деловой программы конференции глава InfoWatch выступила с мастер-классом перед представителями органов власти и местного бизнеса. Наталья Касперская рассказала о наиболее эффективных подходах в работе с DLP-системами и представила исследование утечек конфиденциальных данных из организаций стран Юго-Восточной Азии в сравнении с глобальными утечками, подготовленное Аналитическим центром InfoWatch. Большая часть статистики по утечкам данных из организаций стран ЮВА совпадает с глобальными тенденциями. Однако есть принципиальные различия. Так, если в мире в среднем число утечек данных через браузер и облачные хранилища составляет 61%, то в ЮВА это число выше – 74%. При этом в ЮВА полностью отсутствуют каналы утечки данных через съемные носители. Возможно, это связано с высокой динамикой развития местных ИТ-систем. Более того, мобильные устройства являются самым распространенным средством коммуникации в организациях Малайзии.