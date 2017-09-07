BI Partner внедрила платформу Qlik Sense в «Хендэ Мотор СНГ».

BI Partner (входит в группу «АйТеко») завершила работы по внедрению платформы Qlik Sense в «Хендэ Мотор СНГ». Набор аналитических приложений, разработанных в рамках проекта, поможет одному из ведущих автопроизводителей управлять политикой и отслеживать статистику ремонтов в гарантийный период с контролем процессов, связанных с возмещениями сервисным центрам по всей сети дилеров Hyundai в России.

Выбор в пользу платформы от Qlik обусловлен стремлением бизнеса получить максимум свободы при интерактивном анализе информации на полном объеме данных. Благодаря применению разработанного BI Partner модуля Reports4Qlik широкие аналитические возможности были дополнены функциями отчетности, что позволило значительно повысить эффективность взаимодействия с контрагентами-дилерами Hyundai.

Регламентные отчеты о гарантийных возмещениях, выполненных в рамках сервисных акций платежах за услуги и понесенных за обслуживание расходах, как и форма для подтверждения взаиморасчетов, создаются и рассылаются дилерам и внутренним подписчикам в автоматическом режиме. Для каждого дилера формируются персонифицированные отчеты. Вместе с тем менеджер может самостоятельно запустить процедуру обновления отчета непосредственно из аналитического приложения Qlik Sense, и в этом случае документ будет ограничен тем набором данных, который использовался в приложении на момент его генерации.

Использование «Хендэ Мотор СНГ» единого аналитического пространства и отчетов значительно упрощает процесс деловых коммуникаций и разрешения неизбежных вопросов, возникающих при возмещении денежных средств.

«Послепродажное обслуживание автомобилей, особенно в период срока действия гарантии, требует пристального внимания со стороны автопроизводителя или представителя бренда. Это необходимо для поддержания достигнутых высоких уровней сервиса и лояльности автомобилистов к нашей марке, – отметила Татьяна Водорезова, менеджер по гарантии «Хендэ Мотор СНГ». – Новая информационная система – это не только инструмент быстрой и удобной аналитической обработки данных, необходимых для принятия решений в сфере управления гарантийной политикой, но и средство совершенствования оперативного взаимодействия с нашими дилерами».

В «Хендэ Мотор СНГ» ожидают более чем двукратного сокращения трудозатрат и времени на подготовку к аудиту дилерских центров, а также снижения гарантийных расходов на 10%.

«Использование модуля Report4Qlik позволило в рамках одного решения объединить возможности, свойственные системам исследования данных, с функциями регламентной отчетности. За счет тесной интеграции обеих компонент удалось обеспечить единство контекста информации в интерактивных инфопанелях и статичных отчетах», – сказал Илья Шаппо, руководитель практики Qlik компании BI Partner (ГК «АйТеко»).