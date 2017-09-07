BASF и SAP объединят деловых партнеров в глобальную сеть для управления техническими средствами

BASF и SAP объявили о запуске проекта на производственной площадке BASF в Людвигсхафене, цель которого – оценка цифрового сотрудничества между деловыми партнерами в области проектирования и технического обслуживания.

SAP Asset Intelligence Network – корпоративная сеть на основе облачной системы хранения – предоставит BASF цифровое подключение данных к нескольким оригинальным производителям оборудования (OEM) и к поставщикам услуг вместе с их данными. Цель проекта – создать полностью интегрированное хранилище активов с централизованной системой управления, и тем самым обеспечить целостность информации и ее доступность.

С помощью формирования единственного источника достоверной информации по активам, BASF стремится повысить эффективность процессов проектирования и технического обслуживания активов на весь срок эксплуатации.

«BASF постоянно работает над оптимизацией своих производственных комплексов, заводов и производственных процессов», – сказал Андреас Вемсдорфер, старший вице-президент подразделения Технических услуг производственной площадки в Людвигсхафене, BASF. «SAP Asset Intelligence Network – это подход, который способен еще больше усовершенствовать наши процессы в проектировании и техническом обслуживании с помощью создания полностью интегрированной цифровой информационной цепочки между оригинальными производителями оборудования (OEM), поставщиками услуг и BASF на весь срок эксплуатации актива. Более интегрированный цифровой подход с нашими деловыми партнерами позволил бы нам легко и оперативно получать доступ к актуальной информации в нужное время и в нужном месте. Такой подход способствует более быстрому и качественному принятию решений и, как следствие, более высокой эффективности активов».

«С запуском SAP Asset Intelligence Network мы позволим нашим клиентам взаимодействовать в цифровой экосистеме для управления интеллектуальными устройствами в Интернете вещей (IoT) и для достижения своих целей в оптимизации производства», – отметила доктор наук Таня Рюкерт, президент по направлению интернета вещей и цифровых каналов поставок в SAP. – «Работая с такими индустриальными лидерами, как BASF, мы стремимся создать работающую в режиме реального времени информационную сеть о промышленных активах, чтобы наши клиенты и их деловые партнеры могли реализовать все преимущества IoT с помощью цифровой инновационной системы SAP Leonardo».

Ожидается, что проект по оценке продлится несколько месяцев. Он является частью «BASF 4.0», глобального проекта, стимулирующего цифровую трансформацию BASF.