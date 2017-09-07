Autodesk добавит новые продукты в коллекции без повышения стоимости

Autodesk объявила о включении дополнительных продуктов в состав своих отраслевых коллекций. Они доступны только пользователям новой модели подписки. Несмотря на серьезное расширение функциональности, цена коллекций остается прежней.

«Объявляя о переходе на новую модель подписки, мы обещали нашим пользователям, что это принесет им не только сокращения первоначального платежа, но и другие дополнительные выгоды, – сказала Анастасия Морозова, генеральный директор Autodesk CIS. – Все коллекции значительно расширили свой функционал, но мой личный фаворит – это Коллекция для разработки и промышленного производства изделий. Добавление CAM-решения и инструментов анализа изделия позволяет нам сделать очередной рывок в демократизации технологий для цифрового производства».

Коллекции будут дополнены следующими продуктами.

Коллекция для разработки и промышленного производства изделий: HSM Ultimate – интегрированное CAM-решение для разработки управляющих программ для 5-осевых станков с ЧПУ; Nastran In-CAD – комплексный инструмент методов конечно-элементного анализа, решающий разнообразные линейные и нелинейные задачи, а также задачи теплообмена и контактного взаимодействия.

Коллекция для проектирования и строительства промышленных и гражданских объектов: Autodesk Advance Steel – программное обеспечение для 3D-моделирования и оформления документации по стальным конструкциям; Autodesk Fabrication CADmep – программное обеспечение для подготовки производства инженерных коммуникаций; Autodesk Robot Structural Analysis Professional – программное обеспечение для структурного анализа и прочностных расчетов; Autodesk Dynamo Studio – среда визуального программирования, позволяющая обычным проектировщикам легко создавать логику для построения сложной геометрии, работы с информацией в модели, автоматизации моделирования и расчетов; Autodesk Revit Live – интуитивный сервис визуализации, позволяющий пользователям Revit эффектно представить свои проекты; Autodesk Structural Bridge Design – программное обеспечение для комплексного анализа конструкций мостов.

Коллекция для анимации и визуальных эффектов:

Sketchbook for Enterprise – приложение для создания иллюстраций, концепт-артов, раскадровок и др.; Доступ к облачным правам (Cloud Rights) для подписчиков на 3ds Max и Maya; Новые подписчики и пользователи, которые продлят подписку на коллекцию для анимации и визуальных эффектов, бесплатно получат 5 лицензий на инструмент для рендеринга Arnold.