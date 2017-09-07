ActiveCloud предоставила учебному центру Softline облачную ИТ-инфраструктуру

ActiveCloud предоставила учебному центру Softline масштабируемую облачную ИТ-инфраструктуру. У учебного центра Softline несколько десятков классов в 13 городах России, где ежегодно получают знания более 10 тыс. человек. Периоды пиковых нагрузок – весна и осень. Чтобы обеспечить слушателям бесперебойный доступ к материалам курсов и прохождение лабораторных практикумов, требовалась гибкая инфраструктура, отвечающая требованиям сезонности потребления вычислительных мощностей. Покупка дорогостоящего высокопроизводительного оборудования с учетом того, что его придется использовать не на полную мощность, была экономически невыгодна. Поэтому в учебном центре было принято решение перейти в облако ActiveCloud.

Провайдер предоставил стабильно работающий сервис с гарантированной доступностью не ниже 99,95%, техническую поддержку в режиме 24/7, высокую доступность данных – и все это по привлекательной цене. Дополнительным преимуществом облачного решения стала возможность использования сервиса графических удаленных столов ActiveDesk для проведения курсов по инженерным дисциплинам на базе решений Autodesk, Graphisoft, «Аскон» и других.

«Проект был нетривиальным: требовалось перевести исторически сложившуюся инфраструктуру на новые рельсы, не затронув процесс обучения. Решение создано на платформе VMware vCloud последней версии и поддерживает одновременную работу нескольких сотен виртуальных машин благодаря all-flash хранилищу. Надежность сервиса обеспечивается тем, что в дата-центре уровня Tier III дублируется серверное оборудование, каналы связи и обслуживающие их системы», –сказал Дмитрий Яшин, руководитель проектов ActiveCloud.

«Новый учебный год мы встречаем во всеоружии: наша инфраструктура соответствует самым современным требованиям. Важным преимуществом облачных технологий для нас стала возможность масштабировать потребляемые ресурсы и оплачивать их только по факту использования. Предоставляемый гибкий сервис дает возможность резко нарастить объем используемых мощностей, например, всего на неделю, а затем вернуться на прежний уровень», – отметила Екатерина Лавренова, руководитель департамента управления учебным процессом учебного центра Softline.