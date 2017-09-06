Trend Micro предлагает решение для защиты сервиса VMware Cloud на Amazon WebServices

Trend Micro объявила о доступности решения для защиты серверов Trend Micro Deep Security для клиентов VMware Cloud на Amazon Web Services (AWS). VMware Cloud на AWS объединяет программно-определяемый центр обработки данных (SDDC) корпоративного класса, а также специализированную, эластичную и физическую (bare metal) инфраструктуру AWS. Такой подход призван обеспечить компаниям устойчивую операционную модель и мобильность приложений для частных и публичных облаков. Использование решения Trend Micro Deep Secuity обеспечивает полную видимость и защиту виртуализированных ресурсов в программно-определяемых ЦОД, как в локальных средах, так и в новой среде VMware Cloud на AWS.

Компании, переходящие в облако, сталкиваются с рядом операционных трудностей и нормативных вопросов, которые необходимо решить. Trend Micro предлагает консолидированное решение для обеспечения безопасности, соответствующее нормативным требованиям – все это в рамках одного продукта, который обеспечивает стабильную защиту рабочих мощностей в облаке, включая физические, виртуальные, облачные среды, а также контейнеры. Различные технологии безопасности и глубокая интеграция с VMware на AWS позволяют автоматически обеспечить защиту всех рабочих процессов с момента их создания. Сканирование на наличие уязвимостей и политики для приложений гарантируют успешную защиту от таких атак, как WannaCry или Erebus. Благодаря единообразному подходу к обеспечению безопасности всех сред, эксплуатационные расходы могут быть снижены за счет экономических преимуществ от использования облачных сред.

«Благодаря внушительной истории совместных разработок Trend Micro с VMware и AWS, мы стали наиболее подходящим разработчиком для обеспечения безопасности центров обработки данных и облачных рабочих мощностей наших общих клиентов, – отметил Стив Куэйн (Steve Quane), исполнительный вице-президент по сетевой защите и безопасности гибридных облачных сред Trend Micro. – Миллионы защищенных виртуальных машин и порядка 2,5 млрд безопасных часов в облачных средах еще раз доказывают, что мы обладаем непревзойдённым опытом и экспертизой, чтобы помочь нашим клиентам воспользоваться всеми преимуществами нового сервиса VMware Cloud на AWS».

Технологические партнеры сервиса VMware Cloud на AWS позволяют клиентам бесшовно развертывать решения как в публичном, так и в частном облаке. VMware упрощает процесс развертывания и позволяет партнерам не преобразовывать решения для VMware Cloud на AWS. Если партнерское решение работает в локальной среде на платформе VMware vSphere®, оно будет поддерживаться сервисом VMware Cloud на AWS. Технологические партнеры VMware дополняют и улучшают собственные сервисы VMware на AWS и позволяют клиентам реализовывать новые возможности.

«VMware Cloud на AWS предлагает клиентам бесшовное интегрированное гибридное облачное решение, которое дает возможность использовать программно-определяемый ЦОД от лидера в области создания частного облака, работающего с ведущим провайдером публичных облачных сервисов AWS, – отметил Марк Ломайер (Mark Lohmeyer), вице-президент по продуктам в Cloud Platforms Business Unit, VMware. – Такие решения, как Trend Micro Deep Security позволяют ИТ-подразделениям сократить расходы, повысить эффективность и организовать согласованную работу в облачных средах. Мы рады сотрудничеству с таким партнером, как Trend Micro с целью расширения собственных возможностей VMware Cloud на AWS и предложения клиентам гибкости и возможности выбора решений, которые могут повысить ценность бизнеса».