Sum&Substance создала комплексную платформу для удаленного подтверждения документов

Sum&Substance завершила разработку платформы для онлайн-подтверждения документов — IDensic. Платформа для интеллектуальной обработки информации автоматизировано удостоверяет цифровые изображения документов, сверяет лица, находит следы ретуши и фотошопа, а также анализирует информацию из различных открытых баз данных. Использование комплексного решения повышает порог проникновения мошенников и снижает регуляторные, финансовые и репутационные риски клиентов.

Благодаря системе поиска на основе нейронных сетей IDensic в автоматическом режиме мгновенно проверяет цифровую подлинность и отсутствие следов фотомонтажа на фотографиях любых типов документов. При этом, глубокая проверка диагностирует всю информацию, полученную в момент создания снимка, включая параметры изображения и условия съёмки.

Принадлежность документов конкретному пользователю определяется специальным модулем, с помощью ряда алгоритмов сверяющим лицо человека на фотографии и в документе.

Собственная технология асинхронных кросс-проверок подтверждает действительность паспортов граждан Российской Федерации с покрытием более 97%. Кроме того, с помощью широкой сети партнеров Sum&Substance осуществляет проверки международных документов из 180 стран и предлагает компаниям KYC-процедуры соответствующие нормам международных и локальных регуляторов.

Подключение к платформе также позволяет компаниям, использующим CRM-проекты, программы лояльности, интернет-магазины, финансовые сервисы и мобильные приложения, соответствовать последним изменениям в 152-ФЗ, согласно с которыми организация, получающая персональные данные, обязана быть включенной в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных и иметь необходимую инфраструктуру для безопасности этой информации. Sum&Substance включена в реестр и берет на себя обязательства по хранению и обработке всех собранных данных без ограничений по их объёму. При этом, компания имеет все необходимые лицензии и хранит информацию о гражданах Российской Федерации на территории России, а международные документы — на зарубежных серверах.

Важный элемент платформы — безопасность информации. В системе используются только сертифицированные государством (ФСТЭК/ФСБ) средства защиты, а все данные передаются по безопасным каналам связи с высоким уровнем шифрования.

Подключение к платформе простое и быстрое — верифицировать клиентов можно через веб-интерфейс или API, а также с помощью мобильного приложения.

«Вслед за цифровизацией экономики ужесточаются и нормы регуляторов для компаний из финтех-индустрии — токенизированные фонды, факторинговые и трейдинговые компании, крипотобиржи, ICO-платформы могут в любой момент стать регулируемы. Им необходим инструмент, который помог бы реализовать у себя принципы KYC и избежать регуляторных рисков. В свою очередь, шеринг-сервисы, Peer2Peer-маркетплейсы и традиционные компании, которые тоже следуют за тенденцией цифровизации и имеют собственные онлайн-ресурсы, теперь могут существенно повысить порог проникновения мошенников и обезопасить своих пользователей, а себя избавить от множества финансовых и репутационных угроз. Все эти задачи легко решает платформа IDensic, которой уже сейчас пользуются десятки крупнейших онлайн-сервисов, работающих на территории России», — сказал Андрей Северюхин, генеральный директор Sum&Substance.