Startpack выпустила приложение для быстрого доступа к веб-сервисам на macOS

Разработчики российской системы Startpack, спустя пять месяцев после запуска Firework для Windows, выпустили приложение для компьютеров Apple.

Firework напоминает домашний экран телефона. Он позволяет запускать веб-приложения, закреплять и открывать по кнопкам на панели Dock, будто это обычные программы. Пользователь может переключаться между веб-приложениями, используя Mission Control. и синхронизировать набор сайтов между компьютерами.

Новая программа, как в случае и с Windows-версией, упрощает работу с онлайн-сервисами. Она подходит тем пользователям, которые хотят не искать их в браузере, а держать повседневные веб-приложения под рукой и быстро переключаться между ними.

«Мы запустили Firework в тестовом режиме в апреле этого года. Новые пользователи приходили через "сарафанное радио", появились преданные фанаты, и более 40 продвинутых пользователей облачных сервисов попросили сделать версию для macOS. Треть из них приходила из-за рубежа. Мы рады, что пользователи macOS смогут оценить удобство Firework, тем более, что команда учла традиционные сценарии работы в этой платформе», — сказал Алексей Фёдоров, директор Startpack.

Традиционные вкладки и закладки браузера созданы для комфортного веб-серфинга, но не предназначены для работы с веб-приложениями, пользователю приходится помнить их расположение, разыскивать или снова открывать их. Это отвлекает. Подход Firework призван повысить удобство и ускорить работу с сервисами по сравнению со стандартными элементами браузера. Это актуально, когда сайты нужно постоянно держать открытыми, и избавляет от путаницы с закреплёнными вкладками, закладками и стартовым экраном браузера.

С момента запуска Firework загрузили 2556 раз. По оценкам Startpack, сейчас программой ежедневно пользуется 1,5 тысячи человек из 30 стран мира. Пользователи используют через Firework 795 сервисов. Наиболее популярные сервисы: электронная почта — 32 %, мессенджеры — 19 %, CRM-системы — 16 %.

Firework не претендует на роль первого такого решения на рынке. Ранее в 2013 году Google запустил аналогичный проект Chrome App Launcher, работавший с экосистемой Google. В 2015 году проект был закрыт. Firework не ограничивает пользователя в выборе добавляемых сервисов и не привязывает к экосистемам: в программе отлично соседствуют продукты Google, Microsoft, Apple и любые другие сервисы.