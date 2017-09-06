Сеть «КАРО фильм» обрабатывает online-продажи билетов в облаке «Техносерв Cloud»

«Техносерв Cloud» и «КАРО фильм» объявили о заключении контракта на предоставление услуг виртуального дата-центра. «КАРО» будет использовать ресурсы Техносерв Cloud для размещения собственного сайта сети и сервиса обработки данных online-продаж билетов в кино.

На сегодняшний день «КАРО» управляет 29 современными кинотеатрами с 218 экранами по всей России, которые ежегодно посещают почти 12 млн. человек. С каждым годом доля online-продаж билетов через официальный сайт киносети неуклонно растет, а с ней возрастают и требования к производительности, надежности и безопасности работы сервиса. В связи с этим «КАРО» приняла решение о размещении своего сайта и сервиса обработки данных online-продаж билетов в виртуальном дата-центре (VDC) облачной платформы «Техносерв Cloud».

VDC – это комплексное решение, которое позволяет использовать легко конфигурируемый и масштабируемый комплекс элементов ИТ-инфраструктуры (ресурсы по требованию – серверы, хранилища данных, сетевые устройства, программное обеспечение), с доступом к ним через интернет. Сервис гарантирует производительность для высоконагруженных систем, безопасность данных, позволяет оптимизировать финансовые и временные затраты организации, сократив издержки на создание и обслуживание своей ИТ-инфраструктуры, построение и поддержку внутренней системы защиты информации.

В рамках контракта «Техносерв Cloud» предоставляет «КАРО» необходимый объем вычислительных ресурсов и канал связи с интернетом с возможностью его динамического расширения в периоды высокой активности аудитории киносети. Кроме того, отдельным блоком специалисты интегратора проводят аудит систем заказчика на соответствие требованиям информационной безопасности по ФЗ-152 «О персональных данных».

«Online-продажа билетов на кинопоказы – одна из важнейших частей нашего бизнеса. Перебои в работе сайта и сервиса продаж влекут за собой моментальную потерю аудитории, а соответственно и дохода, – сказал Денис Зыкин, руководитель отдела инфраструктуры департамент информационных систем компании «КАРО фильм». – Прежде чем определится с технологической платформой для нашего сайта мы провели комплексное нагрузочное тестирование виртуального дата-центра Техносерв Cloud. В результате двухнедельных испытаний платформа «Техносерва» продемонстрировала высокие показатели производительности. Поддерживаемые технические показатели платформы, в том числе высокие показатели ее доступности, позволяют обеспечить бесперебойную и надежную работу нашего сайта с сервисом по продаже билетов».

«Мы очень признательны компании «КАРО фильм» за то, что она доверила нам столь важную и ответственную задачу – обработку в нашем облаке данных online-продаж билетов своей обширной киносети, — отметил Никита Дергилёв, директор по развитию сервиса Техносерв Cloud. — Сегодня «КАРО» в штатном режиме использует сервис виртуального дата-центра Техносерв Cloud. Стоит также отметить, что в периоды пиковой нагрузки на сайт мы предоставляем возможность временного расширения канала связи, даже если речь идет всего о нескольких часах. При этом оплата будет осуществляться по модели расчета фактически потребленной полосы в рамках выделенной (burstable)».