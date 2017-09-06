Сервис «Атол Онлайн» выбрали более 3 000 интернет-предпринимателей

«Атол Онлайн», сервис по аренде онлайн-касс, сообщил результаты работы за три месяца с даты официального старта продаж. Официальный старт продаж АТОЛ Онлайн состоялся 25 мая 2017 г. По итогам деятельности за этот период сервис получил более 3 тыс. клиентов, обеспечил 4 тыс. арендованных касс, 30 интегрированных CMS-систем и платежных сервисов, 30 млн пробитых чеков.

«Атол Онлайн» продолжает набирать популярность как среди клиентов, так и среди партнеров – CMS-систем и платежных агрегаторов. Среди клиентов «Атол Онлайн» известные игроки международного и российского рынка e-commerce. Это такие телекоммуникационные компании, как «Билайн» и «Ростелеком», отечественный оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ», торговая площадка Avito, фирменный магазин Microsoft, мегамаркет электронных книг ЛитРес, крупные представители онлайн-ритейла Ozon.ru, Lamoda и другие.

Для повышения удобства и доступности сервиса список интегрированных с ним систем постоянно расширяется. В настоящее время «Атол Онлайн» работает более чем с 30 популярными CMS-платформами и платежными сервисами: Яндекс.Касса, ПАО Сбербанк, Robokassa, Тинькофф, 1C-Битрикс, AdvantShop, UMI.CMS, NetCat и другими лидерами рынка. Интерес к сервису вызван уникальностью самой схемы, по которой он предоставляется, – KaaS (касса как сервис для интернет-торговли).

«Аренда онлайн-кассы – это огромный прорыв, потому что теперь предприниматели могут соответствовать 54-ФЗ без существенных затрат, – сказал Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли. – Если у предприятия нет торговой точки в офлайне и оно занимается только онлайн-продажами, то ему достаточно приобрести фискальный накопитель и заключить договор со специальным сервисом по аренде касс. Этот сервис позволит сконцентрироваться на бизнесе, взяв на себя основные технические задачи, – подключит сайт к CMS- или платежной системе, обеспечит регистрацию расчетов за покупку в интернете и отправку всех кассовых чеков ОФД и ФНС».

Интернет-магазин не покупает кассу, а берет ее в аренду, получает услуги операторов фискальных данных (ОФД) и сопутствующий сервис, связанный с ее техподдержкой. Такая модель работы позволяет предпринимателю начать выполнять расчеты в интернете в соответствии с 54-ФЗ, избежав серьезной доработки сайта или бизнес-процессов, – всего за 8 200 руб.

В стоимость входит покупка фискального накопителя, первый месяц аренды кассы и услуги ОФД. Далее сервис будет обходиться организации ежемесячно в 3 000 руб. за аренду одной кассы и 2 000 руб. – за аренду каждой кассы, если их две или более двух.

В случае приобретения кассы интернет-магазину придется единовременно оплатить ее полную стоимость. Кроме того, использование собственного аппарата подразумевает место для его размещения, организацию его подключения, интеграцию с CMS-системой сайта и платежными сервисами, через которые осуществляются расчеты. Необходимо также обеспечить бесперебойность работы кассы – самостоятельно или с привлечением сервисных специалистов. Это требует дополнительного бюджета.

«Мы приступили к разработке «Атол Онлайн» еще в августе 2016 года – задолго до вступления в силу требований о применении кассы при расчетах в интернете с помощью платежных карт. Мы уже тогда понимали необходимость подобного сервиса. В феврале 2017 года ФНС России включила в реестр ККТ нашу кассу АТОЛ 42ФС. Это была первая на рынке модель для использования при расчетах посредством электронных средств платежа в Интернете. В апреле мы анонсировали сервис АТОЛ Онлайн, в основе которого была касса АТОЛ 42ФС. А уже в мае стартовали его официальные продажи, – сказала Юлия Носова, руководитель бизнес-проекта «Атол Онлайн». – «Атол Онлайн» стал первым решением на рынке, благодаря которому у представителей e-commerce появился выбор – купить онлайн-кассу и самостоятельно разбираться в технических нюансах или взять ее в аренду и забыть об огромном числе ИТ-вопросов. Более 3 000 интернет-магазинов, наших клиентов, уже сделали свой выбор. Мы продолжим развивать свой продукт, делая его более функциональным и удобным для пользователей».