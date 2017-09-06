В ходе конференции Huawei Connect 2017 Huawei и Microsoft подписали протокол о намерениях, в рамках которого приложения Microsoft будут представлены на платформе Huawei Cloud. Две компании будут тесно сотрудничать в сфере открытых облачных сервисов чтобы обеспечить высочайшее качество услуг для предприятий и помочь им в процессе цифровой трансформации.

Huawei и Microsoft давно занимаются облачными вычислениями – на платформе Huawei Cloud запущен Windows-сервер и RDS для Microsoft SQL Server. В рамках нового соглашения компании представят еще больше корпоративных продуктов Microsoft онлайн. Совместные разработки дают клиентам возможность пользоваться надежным хостингом и различными корпоративными приложениями как услугой. Принимая во внимание многообещающие перспективы на мировом рынке, партнеры будут совместно расширять границы рынка и маркетинговые программы.

«Оставаясь верной своим принципам клиент-ориентированности, Huawei стремится способствовать формированию «умного» общества. Microsoft как ведущий поставщик программного обеспечения, сервисов и решений всегда играла важную роль на рынке корпоративных решений. Huawei Cloud предоставит компании Microsoft новые возможности для создания открытой экосистемы, гарантирующей преимущества для всех участников. Подписание этого протокола о намерениях стало началом стратегического сотрудничества двух компаний», – сказал Чжэн Елай (Zheng Yelai), президент подразделения облачных и ИТ-решений Huawei.

«Четвертая промышленная революция, движимая новыми технологическими разработками, дает клиентам из практической любой отрасли возможность добиться большего. Huawei как мировой лидер в области разработки корпоративных IСT-решений становится стратегическим партнером Microsoft по цифровой трансформации предприятий. Мы уверены, что благодаря нашей клиент-ориентированности мы добьемся лидерства и одержим победу в эпоху цифровой трансформации», – отметил Ален Крозье (Alain Crozier), генеральный директор Microsoft China.