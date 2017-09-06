Orange Business Services предоставит глобальное IoT-подключение для продуктов финской Yepzon

Orange Business Services поможет развитию бизнеса компании Yepzon Group во всем мире, заключив с ней новое трехлетнее соглашение, предусматривающее установку SIM-карт и подключение к интернету вещей 100 тысяч трекеров. Компания Yepzon Group, штаб-квартира которой расположена в Финляндии, специализируется на разработке носимых технологий и приложений для «умной одежды». Всего за три года она выросла из стартапа в успешный международный бизнес, а теперь выходит на мировой рынок.

Носимое устройство-трекер компании Yepzon Group использует технологии Bluetooth, GPS, а также мобильные сети. Для мониторинга точного местоположения отслеживаемого объекта применяются приложения на базе iOS, Android и Windows. Устройство Yepzon может работать с большим количеством приложений, задача которых — обеспечить безопасность и спокойствие своих владельцев. Такие приложения могут использоваться для установления местонахождения пожилых родственников, для мониторинга местоположения домашних животных или оборудования различных типов.

Услуги интернета вещей от Orange дают ощутимые преимущества для бизнеса Yepzon Group. Это единые условия поставки SIM-карт по всему миру, их простая активация и возможность отслеживания местоположения объекта через выделенный портал. Стоимость одной SIM-карты едина, независимо от местоположения, при этом все они обеспечиваются масштабируемой связью, охватывающей 220 стран и территорий.

«Наличие надежной инфраструктуры связи для Интернета вещей, глобальное присутствие и привлекательная бизнес-модель являются ключом к нашей всемирной экспансии и будущим успехам, — сказал Отто Линна (Otto Linna), генеральный директор Yepzon Enterprises, — Мы выбрали Orange в качестве партнера для поддержки нашего растущего бизнеса, поскольку эта компания обладает солидным международным опытом, а также экспертизой в области IoT и аналитики».

«Намерение компании Yepzon повысить уровень безопасности для миллионов людей, сделать технологии доступными для семей и близких людей по всему мир, а также ее смелые планы роста требуют поддержки надежного и заслуживающего доверия глобального партнера, — отметил Хельмут Рейзингер (Helmut Reisinger), исполнительный вице-президент по развитию международного бизнеса Orange Business Services, — Мы очень рады, что были выбраны в качестве такого поставщика, и помогли воплотить глобальные устремления нашего заказчика».

Предоставляемая Orange Business Services услуга подключения устройств к интернету вещей является частью Datavenue, модульного решения для создания проектов в области IoT и аналитики. Для того, чтобы клиенты Orange могли использовать все возможности продвинутого анализа в процессе принятия решений, в Datavenue имеется каталог данных, включающий аналитические сведения, полученные путем использования анонимных данных мобильных сетей. Кроме того, в решении содержится список сертифицированных и проверенных IoT-объектов. Datavenue позволяет надежно и безопасно подключать их, а также управлять ими в среде информационной системы клиента. Проектированием и разработкой этих инновационных сервисов занимается команда, состоящая, по данным Orange, из более чем 700 инженеров и специалистов.

Уже сейчас Orange поддерживает более 10 миллионов функционирующих IoT-объектов в самых разных областях, таких как транспорт, «умные» города, промышленность и производство, а также предоставляет услуги для повседневной жизни («умный» дом, носимые устройства для здоровья и безопасности). Запуск Datavenue подчеркивает стремление Orange оказывать поддержку компаниям в их проектах по цифровой трансформации.

Носимые устройства компании Yepzon также продаются подразделением Orange в Люксембурге.