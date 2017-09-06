Hitachi Data Systems представила серию продуктов Hitachi Unified Compute Platform (UCP) RS

Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, Ltd. и OEM-партнер VMware по глобальным инновациям, представила серию продуктов Hitachi Unified Compute Platform (UCP) RS. Новые решения представляют собой полностью интегрированную платформу архитектуры Rack-scale для программно определяемых центров обработки данных (SDDC), созданную на базе технологии VMware Cloud Foundation.

Платформа Hitachi UCP RS позволит бизнесу задействовать гибридные облачные решения при выводе продуктов и услуг на рынок. Решение также даст предприятиям возможность свободно оптимизировать инвестиции в ИТ, гибко дополняя свои бизнес-системы частными и общедоступными облачными сервисами. С помощью UCP RS компании смогут не только развернуть интегрированный стек SDDC, но и создать собственный ЦОД, используя сертифицированное решение Hitachi vSAN Ready Node и программное обеспечение VMware.

Наряду с выпуском Hitachi UCP RS, компания внесла ряд усовершенствований в гиперконвергентную систему Unified Compute Platform (UCP) HC. Гибридные и all-flash системы Hitachi UCP HC теперь дополнены модулями энергонезависимой памяти (NVMe) и новыми процессорами шестого поколения Intel Xeon Scalable Processor. Это позволит повысить производительность ИТ-систем предприятий и сократить эксплуатационные затраты, тем самым обеспечив бизнесу максимальные конкурентные преимущества. В данных решениях задействованы самые современные технологий ЦОД, посредством которых достигаются уменьшение задержек в работе ИТ и ускоренная обработка рабочих нагрузок.

«Благодаря огромному опыту в сфере инноваций на международной конференции VMware Partner Leadership Summit 2017 компания Hitachi была удостоена звания OEM-партнера года VMware по глобальным инновациям, – отметил Джон Гилмартин (John Gilmartin), вице-президент и главный руководитель направления интегрированных систем VMware. Новое решение Hitachi UCP RS на базе VMware Cloud Foundation еще раз подтверждает этот статус. Оно позволяет повысить продуктивность, ускорить получение выгоды и помогает бизнесу в полной мере осознать ценность своих данных».

Согласно отчету компании Gartner «Тенденции рынка. Программно-определяемая инфраструктура – кто получит преимущества?», ряд открытых вопросов касается того, в какой степени развитие технологий SDI способно дать основу для типового виртуального ЦОД – и возможно ли на базе этой основы эффективно реализовать полностью совместимые, отказоустойчивые, эластичные и гибкие ИТ-сервисы в гибридной облачной инфраструктуре. В отчете говорится: «С учетом нынешних масштабов развертывания общедоступных облачных сервисов и той степени зрелости, которой достигли технологии SDI, возможен один из двух вариантов. Первый – независимая от приложений типовая инфраструктура виртуального центра обработки данных, способная функционировать поверх существующей частной инфраструктуры ЦОД, общедоступного облачного сервиса или же их сочетания. Такая разновидность называется инфраструктурно-восходящей».

Hitachi совместно с VMware работает над созданием полностью интегрированной и готовой к использованию системы Hitachi UCP RS, которая поможет бизнесу в создании надежной ИТ-инфраструктуры для развертывания гибридных облачных решений. Hitachi UCP RS также помогает свести к минимуму сложность процессов развертывания и управления ИТ-системами – это происходит за счет использования уникальных средств автоматизации конфигурирования, управления и мониторинга для SDDC. Такой функционал ИТ-решений способен открыть для бизнеса возможность выхода на новые рынки, ускорить вывод продуктов и услуг и поддержать высокую доступность бизнес-приложений.

«Результатом нашего сотрудничества с VMware стало создание инновационных решений, помогающих заказчикам модернизировать ИТ-среду и сделать данные центром бизнес-деятельности, – сказал вице-президент Hitachi по маркетингу интегрированных решений Боб Мадайо (Bob Madaio). – Выпуская на рынок решение UCP RS в дополнение к нашей гиперконвергентной платформе UCP HC, Hitachi открывает для заказчиков новые возможности по преобразованию информационных сред, ускорению развертываний гибридных облачных систем и дальнейшему продвижению инициатив в сфере цифрового бизнеса».

Семейство конвергентных, гиперконвергентных и созданных на базе архитектуры Rack-scale систем UCP обеспечивает для крупных предприятий, департаментов и провайдеров облачных услуг простые способы модернизации и цифрового преобразования информационных сред. Решения UCP позволяют ИТ-организациям ускорять ввод систем в эксплуатацию, автоматизировать операции и сокращать затраты на администрирование, предоставляя предварительно протестированные и сертифицированные конвергентные и гиперконвергентные инфраструктурные системы заводского изготовления.

В настоящее время решения Hitachi UCP RS доступны для заказчиков и партнеров во всех регионах.