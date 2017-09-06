Ericsson и China Unicom запустили в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE в Китае

Ericsson и оператор China Unicom запустили в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE в Китае. Сеть обеспечивает абонентам высокие скорости передачи данных, а оператору – возможность более полного использования сетевых ресурсов для повышения прибыльности бизнеса.

Ericsson - стратегический партнер China Unicom и единственный поставщик комплексного решения LTE Broadcast, развернутого в сети оператора. Это первое решение LTE Broadcast, запущенное в коммерческую эксплуатацию в Китае. В решении Ericsson LTE Broadcast используются три технологии: eMBMS, HEVC (H.265) и MPEG-DASH, применение которых поможет оператору удовлетворить растущий спрос на быстрый интернет со стороны пользователей мультимедийных услуг.

Недавно при поддержке Ericsson оператор запустил сети на Хайнане, в Гуаньдуне, Шаньдуне и Пекине, обеспечивающие пиковые скорости передачи данных до 979 Мбит/сек. Эти скорости позволяют целиком загружать через сотовую сеть фильм в разрешении 1080р всего за 13 секунд. Кроме того, в тестовой эксплуатации находятся сети China Unicom в провинциях Сычуань, Хубэй, Шаньси, Цзилинь и Цзянсу. Высокоскоростные сети передачи данных обеспечат возможности использования искусственного интеллекта, виртуальной реальности и услуг на базе больших данных.

«Чтобы показать важность и инновационность внедряемых технологий, во время запуска сети мы показали, как технологии виртуальной реальности работают в сотовой сети в поезде, двигающемся на высокой скорости», - сказал генеральный менеджер China Unicom на Хайнане Хао Ликиан (Hao Liqian).

«Мы в буквальном смысле слова начали передавать сеть в руки абонентов. Люди могут прочувствовать возможности сетей Gigabit LTE даже при движении на очень высокой скорости», - отметил глава компании Ericsson в регионе Северо-Восточная Азия Крис Хаутон (Chris Houghton).

Компания Ericsson присутствует на всех рынках с высоким объемом LTE-трафика, в том числе в США, Японии и Южной Корее. Сети, построенные на оборудовании Ericsson, лидируют по объему обрабатываемого LTE-трафика. Ericsson развернул более 270 сетей на базе LTE RAN и Evolved Packet Core, двести из которых находятся в коммерческой эксплуатации.