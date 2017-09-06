Cloud4Y предоставила cPanel для управления веб-хостингом компании Sky Incom

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y объявил о предоставлении компании Sky Incom («СкайИнком») IT-инфраструктуры под управлением cPanel.

Sky Incom обладает 14-летним опытом в сфере веб-разработок, имеет статус MODx Professional и входит в ТОП 3 компаний веб-разработчиков России и СНГ на MODx по версии Рейтинга Рунета. Компания оказывает услуги по созданию сайтов, разработке программного обеспечения, разработке мобильных приложений для iOS и Android, продвижению сайтов (SEO), IT-бизнес-консалтингу и интернет-маркетингу. Компания работает на рынках Беларуси, России, Германии, Голландии и имеет свои представительства в этих странах. Sky Incom стремиться стать стратегическим бизнес-партнером для клиентов, предоставив эффективные IT решения. Для максимизации ценности сотрудничества, компания решила для управления хостингом своих многочисленных проектов использовать продукт cPanel.

cPanel – это панель управления сервером и веб-хостингом, которая делится на две части: WHM (WebHost Manager) и cPanel. WHM является инструментом администрирования и позволяет управлять индивидуальными аккаунтами, аккаунтами реселлеров и сервером. cPanel создана для конечных пользователей системы и позволяет им контролировать множество процессов, начиная с добавления/удаления email аккаунтов и заканчивая управлением базами данных. В числе несомненных преимуществ CPanel следует назвать поддержку широкого набора ПО, локализацию на более 20 языков, многоуровневое управление пользователями и расширенную функциональность для реселлинга.

Выбор cPanel был обоснован соответствием широкого функционала клиентоориентированному подходу Sky Incom, в рамках которого компания создаёт уникальный продукт для заказчика в строгом соответствии с его потребностями. Однако с поиском IT-инфраструктуры для размещения системы возникли проблемы. Облачный провайдер Cloud4Y, как и многие другие провайдеры, в момент обращения «СкайИнком» не имел в своём продуктовом портфеле cPanel. Разделяя ценности полного удовлетворения потребностей клиентов, специалисты Cloud4Y в сжатые сроки добавили cPanel в дополнение к уже существующей услуге аренды ISPmanager для хостинг-компаний.

«Мы стремимся к репутации облачного провайдера, к которому клиенты обращаются в случае возникновения проблемы с уверенностью, что её решат. При этом полученный сервис будет соответствовать или окажется выше ожиданий заказчика»,- отметил генеральный директор Cloud4Y Николай Фокин.