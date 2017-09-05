«Росэлектроника» создала защищенную правовую систему «Армюрист» для Министерства обороны РФ

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) создал информационно-справочную правовую систему «Армюрист» в интересах Правового департамента Министерства обороны Российской Федерации. Разработка предназначена для оперативного доведения правовых актов Минобороны России до конкретных воинских частей, повышения качества подготовки документов и правовой экспертизы.

В составе объединенной «Росэлектроники» разработку системы ведет Центральный НИИ экономики информатики и систем управления («ЦНИИ ЭИСУ»). В отличие от других информационно-справочных правовых систем «Армюрист» сертифицирован и позволяет работать со сведениями, составляющими государственную тайну, в том числе с совершенно секретными. Доступ к правовым актам персонифицирован и разграничен согласно предоставленным полномочиям. Также система исключает возможность копирования и распечатывания защищенных актов и отдельных их частей. В настоящее время «Армюрист» функционирует на всей территории Российской Федерации.

В новой системе загружена база данных правовых актов военного ведомства, принятых с 1918 г. В настоящее время система регулярно пополняется правовыми актами Министра обороны Российской Федерации, заместителей Министра обороны, главнокомандующих видами, командующих восками военных округов, родами войск.

Система оснащена современными средствами поиска информации и позволяет искать документы по реквизитам и ключевым словам. При открытии документа на экране монитора появляется действующая редакция (виртуальная версия) со всеми внесенными в него изменениями. Гиперссылки позволяют осуществлять переход в правовые акты, вносящие изменения в основной документ. Кроме того, в системе есть словарь военно-технических терминов с их определениями и ссылками на правовые акты, в которых они даны.

В целях проверки знаний правового минимума в системе реализован модуль тестирования личного состава Вооруженных Сил. Четыре уровня сложности тестов позволяют объективно оценить знания солдат, прапорщиков, офицеров и федеральных государственных гражданских служащих. После ответа на вопросы система формирует отчет о прохождении теста.

Установка системы «Армюрист» на рабочие места в воинских частях и организациях Вооруженных Сил, а также загрузка массива правовых актов осуществляется силами должностных лиц Министерства обороны, без привлечения сторонних организаций.