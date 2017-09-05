«Ренова» создала управляющую компанию «Цифра» для работы в сфере промышленного интернета

Группа компаний «Ренова» объявила о создании компании «Цифра» с целью предоставления технологий цифровой трансформации заказчикам из капиталоемких отраслей.

Компания планирует стать одним из лидеров рынка промышленного интернета в России, а также выйти на международную арену, выбрав в качестве стартовых площадок рынки Европы и Азии. «Цифра» будет создавать собственные продукты, развивать существующие решения группы и инвестировать в перспективные технологии промышленного интернета и искусственного интеллекта как в России, так и за ее пределами.

Общий объем инвестиций превысит 6 млрд руб. Первой стратегической инвестицией компании стала IIoT-система мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер» - российская разработка, применяющаяся на более чем 55 промышленных предприятиях, включая «Росатом», «Вертолеты России» и ОАК.

«Цифра» объединит опыт и инновационные разработки, которые были созданы в группе «Ренова» за последние три года, в единый комплекс универсальных решений для экономикообразующих отраслей, в частности, для машиностроения, металлургии, сельского хозяйства, энергетики и нефтегазового комплекса.

Текущий арсенал технологий ГК «Ренова», на который будет опираться «Цифра», состоит из ряда готовых решений, которые успешно используются предприятиями внутри группы, а также внешними крупными клиентами.

В числе этих технологий телеметрические решения для контроля работы транспорта и мобильного персонала компании Т1. Система мониторинга транспорта позволяет снизить потребление топлива на 30%, а также сократить на 40% страховые взносы за счет снижения аварийности. В области энергетики компанией «Ротэк» создана система прогнозной аналитики состояния турбинного оборудования «Прана». Эффект от внедрения выражается в более чем 20% экономии на обслуживании, а также в предотвращении аварийных ситуаций.

В ближайшей перспективе «Цифра» планирует выход на зарождающийся рынок цифровой медицины с решениями, базирующимися на технологиях искусственного интеллекта.

Для обеспечения высоких темпов развития новой компании приглашена интернациональная команда топ-менеджеров. Председателем совета директоров избран Пекка Вильякайнен, известный финский предприниматель, экс-президент ИТ-компании TietoEnator Digital Innovations. Пост генерального директора занимает Игорь Богачев, ранее руководивший ИТ-кластером в «Сколково», а также возглавлявший SAP СНГ. Управляющим директором бизнес-направления «Промышленный интернет» назначен Павел Растопшин, до этого занимавший должность исполнительного вице-президента в аутсорсере MAYKOR.

«Для развития технологий Промышленного интернета и Искусственного интеллекта мы будем использовать российский кадровый потенциал. В нашей стране много талантливых математиков, инженеров и ученых, усилия которых мы хотим объединить на базе собственного R&D центра. В планах компании к 2020 году увеличить штат исследователей и разработчиков до 200 человек», - сказал Игорь Богачев, генеральный директор «Цифра».

Следуя M&A стратегии, «Цифра» инвестировала в IIOT-систему мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер», разработанную смоленской компанией ООО «ИЦ «Станкосервис». В рамках подписанной сделки объем инвестиций до конца 2019 года составит 850 млн руб.

АИС «Диспетчер» позволяет в режиме реального времени контролировать все производственные процессы на промышленных предприятиях. Система может работать с любым промышленным оборудованием вне зависимости от года выпуска и производителя, в том числе со станками с числовым программным управлением. Данные о техническом состоянии и загрузке оборудования собираются без участия человека, что делает их максимально объективными, достоверными и оперативными. В результате использования системы "Диспетчер" эффективность производства увеличивается на 20%.

Система «Диспетчер» является наглядным примером практического применения IoT в промышленности и ляжет в основу кластера продуктов «Цифры» для Производства 4.0.

Российский рынок систем мониторинга промышленного оборудования оценивается в среднем в 55 млрд руб. На данный момент оснащено не более 5000 единиц станочного парка. Система «Диспетчер» - один из лидеров, занимающий 40% рынка. Сегодня в числе заказчиков компании более 55 производственных предприятий по всей России, в частности, АО «Редуктор-ПМ», дочернее предприятие холдинга «Вертолеты России», ВНИИА им. Н.Л. Духова, ведущее предприятие «Росатома».

«На протяжении последних 4-х лет компания ежегодно удваивает выручку, несмотря на растущую конкуренцию. Полученные инвестиции позволят быстрее масштабировать продукт на территории России, выходить в смежные отрасли, а также на зарубежные рынки», - отметил Василий Чуранов, основатель ИЦ «Станкосервис», разработчика системы «Диспетчер».

По оценке McKinsey, вклад IoT в российскую экономику может составить до 8,9 трлн руб. (до 34% от общего увеличения ВВП) к 2025 году. Если оснастить системами мониторинга, повышающими производительность оборудования в среднем на 25%, все российские станки с ЧПУ, то ежегодный суммарный эффект может превысить 657 млрд руб.