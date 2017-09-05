«Облакотека» запускает сервис «Виртуальная инфраструктура на платформе VMware»

«Облакотека» объявила о запуске сервиса «Виртуальная инфраструктура на VMware», который позволит пользователям размещать ИТ-инфраструктуру в виртуальном ЦОДе на платформе VMware vSphere 6.5.

Услуга дает возможность использования широкого спектра виртуальных вычислительных ресурсов, логически объединенных в виртуальный ЦОД, который расположен на отказоустойчивом кластере на базе VMware vSphere 6.5. Система хранения данных базируется на высокопроизводительных SSD и HDD дисках. Для удобства пользователя управление виртуальным ЦОДом осуществляется через интерфейс портала vCloud Director.

В рамках панели управления vCloud Director для любого виртуального ЦОДа возможно осуществлять управление пользователями, регулировать ресурсы и сети, а также отслеживать и настраивать оповещения. Кроме того, пользователь имеет возможность создавать снепшоты виртуальных машин на каждом этапе работы. В рамках услуги обеспечивается интернет-соединение со скоростью 100 Мбит/сек и предоставляется внутренняя сеть со скоростью 1 Гбит/сек.

Для сервиса предоставляется собственная библиотека шаблонов и образов, а также доступ к типовым шаблонам и образам публичного каталога: Windows Server 2016 Datacenter (Rus и Eng), Windows Server 2008 Standard R2 SP1, Red Hat Enterprise Linux 6.2, SUSE Linux Enterprise Server 11 with Service Pack 2, CentOS 6.2, Ubuntu Server 12.04.1.

В рамках виртуальных сетей предоставляются возможности использования NAT, DHCP, Firewall, VPN туннелей, а также другие функции Edge шлюза. Для виртуальной сети выделяется один внешний IP, таким образом сеть является изолированной, предоставляя неограниченное количество внутренних IP-адресов всем пользователям внутри сети.

Для данной услуги «Облакотека» предоставляет консультации по проектированию и расчету мощностей, SLA с помесячным учетом на уровне 99,9%, NDA, а также техническую поддержку, круглосуточно и без выходных. Инфраструктура компании представлена ЦОДом Tier III в городе Москве, сетевым оборудованием Mellanox, Brocade, Juniper, серверным оборудованием Dell, Fujitsu, Siemens.

Одной из целей «Облакотеки» является обеспечение доступности услуг виртуального ЦОДа для любого потребителя, поэтому цены на сервисы существенно ниже мировых аналогов. Цены за базовый комплект услуг составляют 1250 рублей в месяц за 1 Gb RAM вычислительных мощностей (vCPU (2,6Ghz) выделяются в соотношении 1/2 к RAM), 10 руб. в месяц за СХД Супер (SSD), 1 ГБ и 5 руб. в месяц за СХД Стандарт (HDD), 1 ГБ.

Максим Захаренко, генеральный директор «Облакотеки», отметил: «Наша задача ― сделать облако таким же обычным элементом ИТ-инфраструктуры, как сервер или рабочая станция. «Виртуальная инфраструктура на VMware» позволит нашим клиентам решить любые задачи и разместить виртуальную инфраструктуру в удобном формате с гарантированным уровнем безопасности и сохранности ценных данных. При этом каждый руководитель всегда сможет четко контролировать работу с помощью удобного интерфейса vCloud Director, а широкий выбор шаблонов и образов позволит осуществить развертывание буквально за несколько минут».