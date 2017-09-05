Microsoft присоединилась к инициативе IC3 для преобразования финансовых систем на базе блокчейн

Microsoft присоединилась к инициативе IC3 (Initiative for Cryptocurrencies and Contracts) для преобразования финансовых систем на базе блокчейн. Главной задачей проекта является преобразование будущих финансовых институтов с помощью технологии блокчейн, чтобы они стали более гибкими, прозрачными, эффективными и безопасными. В IC3 входят специалисты Корнельского университета и Корнельской технической школы, Калифорнийского университета в Беркли, университета Иллинойса в Урбане Шампэйн, университета штата Иллинойс и Израильского технологического института Technion.

IC3 уже разработала несколько решений на основе технологии блокчейн, которые могут преобразовать финансовую индустрию, и теперь сотрудничает с лидерами в финансовой и банковской сферах, правительством и разработчиками ПО с открытым исходным кодом, чтобы преобразовать эти решения из пилотных версий в реальные надежные финансовые системы с доказанной эффективностью.

«При изучении технологии блокчейн мы познакомились с работой команды IC3 и были впечатлены их подходами и вкладами в сообщество. Нам очень близки идеи экспертов IC3 по масштабированию, доступности и другим интересным направлениям внедрения технологии блокчейн для корпоративных систем. Синергия в их исследованиях хорошо согласуется с нашим видением блокчейн-решений в масштабах предприятий, — сказал Йорк Э. Родс III, глобальный бизнес-стратег по блокчейн (Global Blockchain Business Strategist) Microsoft. — Мы рады присоединиться к команде IC3 и тесно сотрудничать с ними в рамках реализации их амбициозных проектов».

«IC3 была создана для продвижения научных исследований и технологий блокчейн, — сказал Эри Джуелс (Ari Juels), содиректор IC3, профессор института Института Джейкобса Тенион-Корнелла при Технической школе Корнелльского университета. — Мы очень рады тесно сотрудничать со специалистами Microsoft в области блокчейн. Мы разделяем их видение блокчейн-решений для следующего поколения финансовых сервисов».

Ранее Microsoft объявила о создании новой платформы Coco Framework для ускорения внедрения технологий блокчейн в продукты корпоративного уровня. Coco Framework — система с открытым исходным кодом, обеспечивающая высокую масштабируемость и конфиденциальность блокчейн-сетей, а также отвечающая всем основным требованиям корпоративных систем. В отличие от других блокчейн-платформ Coco Framework создана для обеспечения конфиденциальности в корпоративных системах, в которых узлы и участники подробно описаны и контролируются. В ней реализован альтернативный подход к конструкции учетного журнала, предоставляющий масштабируемость, распределенную управляемость и повышенную конфиденциальность, которые так необходимы в подобных системах.