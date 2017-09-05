Lenovo представила ThinkAgile VX для построения гиперконвергентной инфраструктуры

Lenovo представила решения ThinkAgile серии VX, созданные на основе программного обеспечения VMware vSAN. Системы серии VX, ставшие новейшим дополнением в портфеле продуктов ThinkAgile, повышают гибкость и экономическую эффективность ИТ-инфраструктуры и способствуют переходу к программно-определяемым ЦОД.

Радхика Кришнан, вице-президент и генеральный менеджер подразделения Software Defined Infrastructure, Lenovo Data Center Group, отметил: «Из-за растущего объема запросов в IT-департаменты на предоставление все новых сервисов и приложений рынок ЦОД ощущает сильное давление. Это подталкивает компании к поиску новых способов решения текущих задач и развития своего бизнеса. Семейство продуктов ThinkAgile серии VX (далее – серия VX) - это новая гиперконвергентная платформа от Lenovo и VMware, обеспечивающая простоту, свойственную публичному облаку, и контроль на уровне частных или гибридных облачных сред. Эти решения построены на базе высоконадежных[1], высокопроизводительных серверов Lenovo ThinkSystem™ и интегрированы с передовым гиперконвергентным ПО корпоративного класса VMware vSAN. Кроме того, поддерживая статус мирового лидера по уровню удовлетворенности заказчиков[2], Lenovo предоставляет пользователям новых систем доступ к программе сервисного обслуживания ThinkAgile Advantage.

Серия VX, построенная на базе серверов Lenovo ThinkSystem с использованием процессоров семейства Intel® Xeon® Scalable, представляет собой предынтегрированное и предконфигурированное гиперконвергентное решение. Оно снижает сложность центров обработки данных путем объединения серверов, систем хранения данных и виртуализации в общий пул ресурсов в рамках стандартной платформы х86. Серия VX была разработана для простого и быстрого развертывания, чтобы заказчики могли сосредоточиться на ведении своего бизнеса, а не построении и сопровождении инфраструктуры.

Решения серии VX масштабируются, что позволяет заказчикам начинать с трех узлов и постепенно расширять емкость хранилища и увеличивать производительность по мере необходимости. Серия VX поддерживает последнюю версию ПО VMware vSAN, которое предоставляет до семи раз больше пространства для хранения данных с возможностями дедупликации и сжатия. Среди новых функций - нативное шифрование, устраняющее необходимость в приобретении дисков с аппаратным шифрованием, которые увеличивают совокупную стоимость владения (TCO) для заказчиков.

Lenovo теперь сертифицирована предлагать системы VMware Cloud Foundation (VCF) ReadyNodes, объединяющие такие продукты VMware как vSphere, vSAN и NSX в интегрированный комплекс, который может быть развернут как на площадке заказчика, так и предоставляться как сервис из публичного облака. VCF ReadyNodes компании Lenovo также построены на базе систем ThinkSystem, которые недавно установили 42 новых рекорда производительности в открытых тестах.

Платформа Lenovo ThinkAgile серии VX может использоваться как инфраструктура для удаленных офисов / филиалов (ROBO) и розничных магазинов, а также для развертывания виртуальных рабочих столов (VDI) и корпоративных приложений. Для удовлетворения разнообразных требований заказчиков к рабочим нагрузкам серия VX представлена тремя моделями, которые поддерживают различные конфигурации, включая all-flash и гибридные: VX 3000: универсальные 1U/2U одноузловые решения, оптимизированные для нагрузок с большим объемом вычислений, таких как виртуальные рабочие столы; • VX 5000: 1-узловые решения высотой 2U для хранения данных, оптимизированные для нагрузок, требующих высокой скорости обработки и емкости хранения данных, таких как электронная почта, большие данные и аналитика; VX 7000: одноузловые решения высотой 2U, оптимизированные для самых требовательных к производительности рабочих нагрузок, таких как базы данных и системы совместной работы.

Заказчикам Lenovo ThinkAgile серии VX предоставляется доступ к Lenovo ThinkAgile Advantage, уникальной службе поддержки Lenovo, включающей в себя услуги развертывания, настройки и обучения, что сокращает срок введения в эксплуатацию с нескольких дней или недель до нескольких часов. Заказчики подобных систем также могут воспользоваться преимуществами прямого взаимодействия с выделенными специалистами поддержки ThinkAgile для оперативного решения проблем с программным или аппаратным обеспечением. Одни и те же технические специалисты работают с заказчиком на протяжении всего процесса до устранения неисправности.

Решения Lenovo ThinkAgile серии VX для VMware vSAN будут доступны для заказа в ноябре 2017 года.