«Эттон» начала автоматизацию системы ТКО в Свердловской области

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с компанией «Эттон Груп» приступили к созданию информационной системы для управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

С 1 января 2016 года в силу вступили поправки в Федеральном законе от 29 декабря 2014 года № 458-фз «Об отходах производства и потребления», которые внесли важные изменения в сферу регулирования твердых коммунальных отходов (ТКО) регионов. Для исполнения принятых законодательных норм и ускорения ввода новых правил в Свердловской области стартовала разработка геоинформационной системы, которая переведет в электронный вид территориальную схему обращения с ТКО.

Электронная схема обеспечит формирование реестра отходооразователей и перерабатывающих предприятий, сортировочных линий и полигонов захоронения, рассчитает оптимальные маршруты движения транспорта и точное время вывоза отходов. Территориальная схема важна в первую очередь для определения единого тарифа, по которому придется работать региональному оператору. Если данные в территориальной схеме будут заниженные, то единый тариф не сможет обеспечить реализацию основных мер по работе с отходами, а если завышенными, то высокий тариф ляжет на плечи населения.

Именно поэтому было принято решение о создании электронной модели территориальной схемы ТКО в Свердловской области. Создаваемая информационная система поможет органам власти Свердловской области принимать обоснованные решения по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов для предотвращения или снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Электронная территориальная схема «Регион-ТКО» компании «Эттон» станет основой для развития на территории Свердловской области комплексной, эффективной и безопасной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.