Epson представила ультракороткофокусный лазерный проектор для дома

Epson объявила о запуске первого лазерного ультракороткофокусного проектора для дома Epson EH-LS100. Лазерный источник света с долгим сроком службы делает проектор прекрасным решением для домашних развлечений на по-настоящему большом экране.

Николай Ахметджанов, менеджер по продукту московского представительства Epson, сказал: «Мы с гордостью представляем Epson EH-LS100 —первый лазерный проектор Epson для дома с ультракороткофокусным объективом. Это означает, что с расстояния всего 6 см от поверхности экрана, проектор может дать картинку с диагональю 70 дюймов, а максимальный размер изображения — 130 дюймов можно получить с 43 см. Очевидно, что проектор более компактное решение, чем телевизор, при этом размер экрана можно варьировать, что исключено в случае с фиксированной диагональю экрана телевизора».

Проектор поддерживает разрешение Full HD (собственное разрешение - WUXGA). Непосредственный доступ к контенту обеспечивают три HDMI входа (включая один MHL) с возможностью подключения к DVD-плеерам, игровым консолям и т.п. Проектором можно управлять и посредством смартфона с помощью приложения Epson iProjection — справится с ним даже новичок. Подключиться можно по домашней сети, используя разъем RJ45 или Wi-Fi подключение через опциональный адаптер ELPAP10.

Сердце проектора — трехматричная проекционная технология Epson 3LCD обеспечивает одинаково высокую яркость по белому и цветовую яркость, равную 4000 люмен. А в сочетании с контрастностью 2 500 000:1 проектор создает насыщенные цвета даже при дневном освещении. Epson EH-LS100 использует технологию Detail Enhancement, благодаря которой гарантирует оптимальное качество изображения, плавную и ровную картинку.

Epson EH-LS100 —универсальное решение для домашнего кинотеатра: он подойдет и для просмотра фильмов и телепередач, и для видеоигр. Надежный лазерный источник света обеспечивает до 13 лет бесперебойной работы. На проектор распространяется 5-летняя гарантия Epson.