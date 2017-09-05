«АйТи» создала подразделение в области клиентского сервиса

В группе компаний «АйТи» образовано новое подразделение – TAIS.DIGITAL (Telecommunications and Artificial Intelligence Systems in Digital Transformation), которое займется реализацией проектов в области клиентского сервиса. Основное направление деятельности TAIS.DIGITAL – внедрение инновационных продуктов в омниканальные центры обработки вызовов, диспетчерские и справочные службы, системы роботизации, системы распознавания и аналитической обработки речи и идентификации клиентов по биометрическим данным.

Сегодня борьба за привлечение новых и удержание существующих клиентов для компаний массового сервиса все больше переходит из ценовой сферы в область обслуживания потребителей. Так, согласно исследованиям American Express, «клиенты будут тратить на 9% больше денег, если компания обеспечивает отличный сервис». Достичь такого сервиса помогают технологии искусственного интеллекта, которые продвинулись настолько, что могут в значительной степени заменить труд человека. В частности, по оценкам экспертов аналитического агентства MarketsandMarkets, только рынок автоматизированных систем распознавания речи к 2022 году вырастет в 4 раза до $12 млрд.

TAIS.DIGITAL будет использовать в проектах технологии распознавания и аналитической обработки речи для выявления тематических трендов в запросах клиентов, увеличения точности и скорости реакции на запросы; технологии роботизации при взаимодействии с клиентами для обработки типовых телефонных обращений клиентов и их информирования в автоматическом режиме без привлечения операторов контакт-центра; а также технологии идентификации по биометрическим данным для повышения качества удаленного обслуживания клиентов, безопасности совершаемых операций и сохранности персональной информации.

«Приоритетным принципом работы TAIS.DIGITAL является индивидуальный подход к каждому заказчику, – отметил Роман Франтов, технический директор проекта TAIS.Digital. - На базе типовых продуктов мы разрабатываем и внедряем как индустриальные, так и заказные решения, легко интегрируемые в информационную среду практически любой организации. Наши решения позволяют соответствовать самым современным ожиданиям клиентов, повысить конкурентоспособность, способствовать удержанию позиций на рынке и увеличению доходности компании».

Специалисты TAIS.DIGITAL обладают более чем 15-летним опытом выполнения проектов различной сложности в области цифровой трансформации фронтальных систем, клиентского опыта и сервис-дизайна. В их числе проекты в области цифровых процессов взаимодействия с клиентами для таких организаций массового обслуживания, как «Почта России», РЖД, Московский метрополитен, «Альфа-Банк», МТС, «КАРО Фильм», Tele2.

