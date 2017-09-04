«СтавроМед» сократил затраты на производство с помощью «1С:Управление производственным предприятием»

«Оптима» (г.Владимир) автоматизировала деятельность Ставровского завода медицинского оборудования «СтавроМед». Система «1С:Управление производственным предприятием» помогла оптимизировать планирование производства, организовать точный учет материалов и выпускаемой продукции.

Обеспечена бесперебойная работа производственных подразделений. Затраты на материалы снижены на 10%. Кроме того, создана новая эффективная система мотивации производственного персонала: заработная плата рассчитывается с учетом выработки каждого исполнителя, сотрудники заинтересованы в достижении более высоких результатов и работают более интенсивно и качественно. В итоге заказы клиентов выполняются более оперативно, количество рекламаций уменьшилось на 30%. Уже через три месяца использования новой системы обороты предприятия выросли на 3%.

«Ставровский завод медицинского оборудования» («СтавроМед») разрабатывает и производит медицинскую функциональную мебель и средства реабилитации: медицинские кровати, каталки, матрасы, прикроватные тумбы, инвалидные кресла-коляски, а также сопутствующее оборудование.

Для повышения рентабельности производства заводу было необходимо оптимизировать загрузку производственных мощностей, сократить простои, обеспечить своевременные закупки материалов и комплектующих, усилить контроль за их отпуском в производство, остатками на складе и в производственных цехах. Требовалось организовать оперативное планирование производства, ускорить выполнение заказов на выпуск продукции. Кроме того, руководство хотело внедрить новую систему мотивации сотрудников, которая связала бы размер вознаграждения с личной выработкой. Для этого нужно было организовать точный количественный учет выпускаемой продукции не только по сменам, но и по каждому конкретному исполнителю.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:Управление производственным предприятием». Партнером по внедрению стала компания «Оптима» (г. Владимир).

Организован оперативный учет материалов на складе и в производстве. Материалы, оставшиеся неиспользованными после каждой производственной смены, закрепляются в системе за ответственными исполнителями. Утеря материалов в цехах практически исключена. Система контролирует остатки материалов, необходимых для производственного процесса, и заранее уведомляет ответственных сотрудников о необходимости закупки того или иного материала. Это помогает своевременно пополнять запасы и гарантирует бесперебойную работу производственных отделов. Если ранее на заводе периодически возникали простои по причине нехватки тех или иных материалов, то теперь процесс производства стал непрерывным. Кроме того, контроль закупки материалов строго под заказ помогает предприятию избегать потерь, связанных с залеживанием материалов на складе. Уже через шесть месяцев использования новой системы затраты на материалы снизились на 10%.

Автоматизирована работа диспетчера производства. Оптимизировано планирование работы производственных участков. На основании цеховых планов диспетчер формирует суточные задания на производство с указанием используемых материалов и технологических операций. К каждому заданию в печатной форме привязаны штрихкоды. Печатные формы заданий на производство ежедневно передаются мастерам на участки и поле смен возвращаются диспетчеру в виде отчетов о результатах работы с указанием данных об объемах выпуска и использованных материалах. С помощью сканера штрихкодов диспетчер заносит информацию о выпуске в систему. Это помогло ускорить выдачу производственных заданий и усилить контроль за их исполнением. Кроме того, в системе создан механизм регистрации расхождений данных о выпуске в количественном и суммовом выражении, что позволяет более грамотно планировать каждую технологическую операцию. В результате заказы покупателей выполняются своевременно, качественно и в полном объеме. Количество рекламаций в «Ставро-меде» уменьшилось на 30%.

Организован количественный учет выпущенной продукции не только по сменам, но и по каждому конкретному исполнителю. На основании этих данных автоматически рассчитывается сдельная заработная плата сотрудникам, начисляются премии за превышение нормы выработки. Полностью исключен человеческий фактор при расчете сдельной заработной платы – теперь она не зависит от отчетов ответственных за смену, в которых могут содержаться неточные данные. За каждым работником в системе закрепляются определенные технологические операции. Сотрудники «СтавроМеда» теперь заинтересованы в достижении более высоких результатов и работают более качественно и интенсивно, что положительными образом сказывается на увеличении прибыли и повышение конкурентоспособности предприятия. Через три месяца после внедрения системы обороты предприятия выросли на 3%.

Руководители завода теперь оперативно получают детальную информацию о производственных затратах и себестоимости готовой продукции. Это помогает контролировать рентабельность выпуска и выявлять резервы для снижения затрат.

Рыжова Анастасия Анатольевна, главный бухгалтер «СтавроМеда», отметила: «Использование системы "1С:Управление производственным предприятием 8" вдохнуло новую жизнь в наш завод. Отношение и к учету, и к сотрудникам, и к партнерам стало не просто современным, а приближенным к европейскому – непредвзятому и неизменно оперативному. При количестве сотрудников свыше 100 человек мы можем увидеть качество работы каждого и оценить его достойно. Это – результат не только грамотного руководства, но и успешной организации управления и учета с верными приоритетами. Возможность четкого учета и грамотного планирования производства также выдвигает нас на первое место среди конкурентов. Поистине чуткое отношение к учету, к сотрудникам, к партнерам, которое подарило нам решение "1С" дает нам высокую отдачу – к нам обращаются новые клиенты, наслышанные о нашей работе, мы всегда работаем более интенсивно и качественно. За три месяца после внедрения мы можем смело сказать, что наши обороты увеличились на 3% и, конечно, это не предел».