«Ростелеком» протестировал возможности мультивендорной транспортной SDN сети

«Ростелеком» сообщил об успешном завершении первого в России мультивендорного теста транспортной программно-определяемой сети SDN (Software-Defined Networking). В процессе тестирования оптическое сетевое оборудование от Huawei, NEC и Nokia, а также соответствующие доменные SDN-контроллеры были объединены с помощью зонтичного транспортного SDN-контроллера производства NEC/Netcracker. Новый иерархический подход к транспортным сетям на базе SDN (Transport SDN) обеспечил комплексный контроль и прозрачность, полную автоматизацию операций в трех отдельных оптических доменах разных производителей.

Облачные приложения и сервисы интернета вещей (IoT) стимулируют быстрый рост пропускной способности сетей связи, что приводит к необходимости более динамичного их масштабирования. Это также приводит к необходимости ускорения создания сервисов, времени их развертывания и восстановления. «Ростелеком» видит возможность решение этих задач с помощью транспортной SDN.

Тест был разработан для проверки упомянутых выше сценариев. Мультивендорность была продемонстрирована с привлечением крупнейших производителей оптического оборудования Huawei, NEC и Nokia. Используя зонтичный SDN-контроллер для транспортных сетей, предоставляемый NEC/Netcracker, во время теста было показано унифицированное мультидоменное представление сети, гибкость и сквозной контроль сети, а также возможности быстрого создания и восстановления сервисов.

Используя эти возможности, пользователи «Ростелекома» смогут самостоятельно выбирать новые услуги, которые будут предоставлены автоматически и динамически оптимизированы в соответствии с требованиями к пропускной способности и производительности транспортной сети.

Тест продемонстрировал значительное сокращение времени заказа, настройки и активации сервисов, что позволяет сократить сроки вывода сервисов на рынок с нескольких недель или месяцев до нескольких часов. Это уменьшает количество ошибок и приводит к более простым процессам конфигурации. Основываясь на демонстрации, к примеру, время восстановление сервиса после сбоя может сократиться, в среднем, до нескольких минут.

«Вместе с производителями оборудования Huawei, NEC/Netcracker и Nokia мы наглядно показали возможности транспортной сети SDN для сокращения расходов на эксплуатацию сети и повышения её автоматизации, - сказал старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов. - Используя транспортный SDN-контроллер NEC/Netcracker, который управлял несколькими разными доменными контроллерами, «Ростелеком» смог устранить привязку к поставщику оборудования и заложить основу для настоящей мультивендорной транспортной инфраструктуры».

«Сети должны претерпеть значительную трансформацию, и мы рады, что результаты демонстрации показали способность мультиуровневого SDN-контроллера упростить и автоматизировать сложные сети, - отметил Алок Тусниал (Aloke Tusnial), главный технический директор направления SDN/NFV в Netcracker. - Доказав возможности взаимодействия нескольких поставщиков оптического оборудования, NEC/Netcracker помогает поставщикам услуг, таким как «Ростелеком», кардинально переосмыслить структуру своей сети и уровень автоматизации».

«Решение транспортного SDN компании Huawei предоставляет функции автоматического распознавания ресурсов, автоматической настройки и восстановления сервисов, а также интерфейс RESTful NBI для оркестраторов сторонних производителей для обеспечения единого контроля мультидоменных сетей. Проведенное испытание подтвердило эффективность транспортного SDN компании Huawei для автоматизации сервисов и открытость NBI, - сказал Цзинь Юйчжи (Jin Yuzhi), президент направления сетей передачи данных компании Huawei. – Кроме того, Huawei разрабатывает продукт Network Cloud Engine для обеспечения сквозного контроля процесса предоставления услуг, включая планирование, анализ и управление ресурсами сети, что в итоге позволит значительно сократить затраты на OPEX».