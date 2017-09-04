«Ростелеком» подключит по оптике более 400 образовательных учреждений Приморья

В рамках Восточного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве по обеспечению подключения объектов сферы образования Приморского края к волоконно-оптическим сетям «Ростелекома». Соглашение подписали губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Целью соглашения является развитие инфраструктуры связи, комплексных государственных информационных систем и телекоммуникаций для объектов сферы образования Приморского края. Всего в течение 2017-2019 годов «Ростелеком» обеспечит высокоскоростным доступом в интернет 414 объектов.

Соглашение определяет общие условия взаимодействия Сторон при решении приоритетных задач, в том числе путем создания совместных рабочих групп и совещательных органов из представителей «Ростелекома», исполнительных органов государственной власти Приморского края.