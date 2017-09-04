Konica Minolta и Docsvision предложат клиентам совместное решение для документооборота

Российское подразделение Konica Minolta заключило договор о стратегическом сотрудничестве с компанией «ДоксВижн». Цель партнерства Konica Minolta и Docsvision – это предложение клиентам совместного комплексного решения, которое объединяет «железо» и «софт», необходимые на всех этапах жизненного цикла документов компании. Особенность решения в том, что оно может предлагаться как сервис, в котором компании-вендоры полностью берут обслуживание на себя. Компаниями уже запущено несколько совместных проектов.

В отличие от рынка традиционных печатных систем, рынок систем электронного документооборота (СЭД) показывает ежегодный стабильный рост с 2012 года, в среднем, на 4 млрд руб., по данным TAdviser. При этом одна из ключевых задач, решаемых СЭД, – это электронный архив, для формирования которого компании все больше используют традиционные многофункциональные устройства (МФУ) для сканирования документов и перевода информации в электронный вид. По данным экспертов Konica Minolta, в мировых масштабах уже сейчас сканирование составляет 40% от всех операций на МФУ.

Первое совместное решение компаний представляет собой единый аппаратно-программный комплекс «Электронный архив». В него входят: МФУ Konica Minolta для сканирования бумажных документов и их последующей печати из электронного архива, программное обеспечение Konica Minolta для распознавания текста отсканированных документов, и система Docsvision, обеспечивающая защищенное хранение, поиск и управление информацией. Получив статус сертифицированного партнёра по внедрению СЭД Docsvision, компания Konica Minolta будет осуществлять внедрение совместного решения. В свою очередь компания Docsvision планирует получить статус сертифицированного партнера Konica Minolta для оказания услуг по аутсорсингу печати. Компании планируют продолжить разработку совместных продуктов.

«Концепция «открытый бизнес», используемая в Konica Minolta, предполагает привлечение партнеров и производителей оборудования и программного обеспечения для расширения портфолио в соответствии с требованиями рынка и потребностями заказчиков. Глобальная задача нашего партнерства – предоставление программно-аппаратных решений и сопутствующих услуг под ключ – от проектирования и внедрения до технической поддержки, – сказал Николай Дмитриев, президент Konica Minolta Business Solutions Russia. – Для заказчиков это возможность создать единую среду, объединяющую документооборот и печатную инфраструктуру, обеспечить дальнейший контроль и управление средой, выстроить систему безопасного документооборота и оптимизировать существующие затраты компании. Для Konica Minolta партнерство с Docsvision, одним из лидеров российского рынка СЭД/ECM и BPM (Business Process Management), является одним из важнейших шагов на пути объявленной трансформации из вендора печатного оборудования в поставщика ИТ-инфраструктурных решений».

«Уверены, что появление Konica Minolta в партнерском сообществе Docsvision – это не только перспектива новых и интересных проектов, но и возможность изменить отношение основной массы наших партнеров к продаже комплексных решений с «железом», ведь сейчас большинство наших партнеров чисто «софтверные». Нам приятно сотрудничество с таким вендором мирового уровня, и важно, что совместное решение полностью отвечает требованиям рынка, который хочет получать готовые решения как сервис», – отметил Владимир Андреев, президент компании Docsvision.