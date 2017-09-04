CTI представила ПО CTI Scripting для контактных центров

CTI представила свой программный продукт для контактных центров - CTI Scripting. Решение позволяет оптимизировать и автоматизировать процесс разработки агентских и IVR-скриптов и, как следствие, вывести весь КЦ на новый уровень операционной и экономической эффективности, а также клиентского обслуживания.

CTI Scripting - это продукт для разработки агентских web-приложений и IVR-скриптов с интуитивным пользовательским интерфейсом. Он упрощает на техническом уровне постановку задачи, согласования между бизнес- и техническими подразделениями компании и ввод скрипта в действие. Благодаря решению интегратора, на разработку и внедрение скрипта уходит на 50% меньше времени, чем обычно, при этом трудозатраты компания-заказчик сокращает до 80%.

При поступлении нового звонка оператору для быстрой и эффективной работы нужна вся необходимая информация о клиенте на его рабочем столе. CTI Scripting помогает оператору в системе маршрутизации провести предварительный анализ вызова клиента: какой номер набрал звонящий, какие он выбрал опции, есть ли его номер телефона в базе компании (т.е. является ли он ее клиентом), проанализировать работу с его предыдущими запросами.

Разработка CTI позволяет сократить среднее время обработки вызова, а значит - увеличить количество обрабатываемых звонков. При этом интуитивно понятные графические инструкции предоставляют возможность тратить меньше времени на обучение операторов. Все это обеспечивает существенное сокращение расходов на владение контакт-центром.

Как следствие, еще одним преимуществом CTI Scripting является повышение качества обслуживания клиентов КЦ: в нужный момент решение снабжает оператора всеми необходимыми данными, поэтому клиент оперативно получает актуальную для него информацию.

Решение CTI Scripting построено так, что участие ИТ-специалистов требуется только на стадии написания запросов в информационные системы, с которыми нужно интегрировать приложение на рабочем месте оператора. В части агентского скриптинга заказчик сам с помощью редакторов задает формат веб-форм, скриптов и запросов, что позволяет легко получать и передавать необходимую информацию в нужную информационную систему. Кроме того, CTI Scripting соблюдает версионность: при необходимости можно посмотреть предыдущие версии скрипта и отредактировать их.

CTI Scripting также предлагает эффективный инструмент для модернизации систем самообслуживания. Решение с помощью закладки в IVR-скрипте позволяет адаптировать маршрутизацию и голосовое меню под определенные условия, что крайне актуально для обработки звонков в случае аварийной ситуации у клиента КЦ: использование записанного голосового сообщения для определенной категории вызовов снижает количество звонков операторам и число повторных звонков. Настроить голосовое меню для системы обслуживания можно легко с помощью графического редактора - не привлекая программистов, делать это в графическом виде силам менеджеров.

Разработка CTI применима для построения скриптов на платформах любого вендора, заказчик легко может поменять тарифный план, подключать или отключать услуги и узнавать об остатке на счете в режиме онлайн. Срок окупаемости такого решения - 6 месяцев.