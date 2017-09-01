В России стартовали продажи смартфона Nokia 8. Цена

HMD Global объявила о старте продаж в России смартфона Nokia 8 - первого смартфона на ОС Android с оптикой ZEISS и режимом двусторонней съёмки Dual-Sight. Возможности камер в сочетании с технологией Nokia OZO Audio для записи объемного звука 360° делают Nokia 8 предложением для создателей мультимедийного контента. Быстродействие и «чистый» Android, а также дизайн металлического корпуса, подчеркивают в новом устройстве отличительные черты флагманского смартфона Nokia.

Встроенная в интерфейс камеры функция трансляции позволяет авторам контента легко делиться оригинальными #Bothie в социальных медиа. Режим съёмки Dual-Sight, реализованный в Nokia 8, позволяет показать обе стороны одной истории - фронтальная и основная камеры Nokia 8 с оптикой ZEISS могут использоваться одновременно для фото или ведения двусторонних видеотрансляций в реальном времени в Facebook или YouTube, запускаемых одним касанием.

Сочетание трех микрофонов с эксклюзивными акустическими алгоритмами Nokia позволяет добиться эффекта погружения и записать окружающий объемный звук на 360° с новейшей технологией OZO Audio. Вы сможете воспроизводить свои 4K-видео с объемным звучанием на любых устройствах.

Смартфон Nokia 8 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 835 и поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick ChargeTM 3.0. Для защиты от перегревания в смартфон внедрена охлаждающая технология на основе полноразмерных медных трубок, экранированных графитом.

Толщина Nokia 8 составляет 7,9 мм, по краям 4,6 мм. Бесшовный корпус выточен из цельного бруска авиационного алюминия шеститысячной серии. Вес составляет 160 г. Операционная система: Android Nougat 7.1.1. Смартфон одним из первых получит обновление до Android Oreo.

Основная камера: 13 Мп (цветной сенсор c оптической стабилизацией) + 13 Мп (монохромный сенсор), двухтоновая вспышка. Фронтальная камера: 13 Mп фазовый автофокус, экранная вспышка

Память: встроенная 64 Гб + слот для карт MicroSD (поддержка до 256 Гб). ОЗУ: 4 ГБ. Дисплей: 5,3” IPS LCD QHD 2560 x 1440, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5, 2.5D.

Nokia 8 дополняется линейкой аксессуаров. Например, гарнитура Nokia Active Wireless подходит пользователю с активным образом жизни. Легкая, с пылевлагозащитой, гарнитура выточена из алюминия.

Nokia 8 представлен в четырех цветах: глянцевый медный, глянцевый индиго, матовый индиго и матовый стальной. Ориентировочная розничная цена – 39 990 руб.